«Давайте честно: оформить кредит могут не все»

«Квартирный вопрос остается главной проблемой современной молодежи, решение которой часто занимает полжизни. Если человек не является счастливым обладателем наследства, то шансы переехать в собственную квартиру невелики. Сегодня никого не удивит молодая семья, которая живет с родителями, или, когда женщина не торопится выходить замуж и становиться мамой, не имея крыши над головой. И хотя обществу исправно докладывают о понижении ипотечных ставок, часть нового жилфонда пустует.

В Советском Союзе большинство людей проживало в коммуналках, но у них была надежда на получение квартир. Современные же госпрограммы по обеспечению населения квадратными метрами или медленно работают, или не работают совсем. Молодые семьи, дети-сироты и другие категории граждан, на кого рассчитаны меры господдержки, стоят в очереди десятилетиями. Зато активно строятся новые дома, квартиры в которых можно купить в ипотеку. Но давайте честно: оформить кредит могут не все. Редкие компании платят своим сотрудникам достойные „белые“ зарплаты. А „неплатежеспособным“ банки в долг не дают. Еще один острый вопрос: как накопить на первоначальный взнос, если большая часть зарплаты уходит на аренду жилья?

Раньше люди находили выход, вступая в долевое строительство, но риск многих не увенчался успехом. Многие пайщики и дольщики продолжают ждать свои квадратные метры до сих пор, потому что стройки „встали“ и застройщики не спешат достраивать жилье.

У тех, кто мечтает жить без соседей, перспективы также не радужные. Цена на землю высока, да и само строительство частного дома — дело затратное, которое растягивается на много лет. Есть еще участие в аукционах: когда можно арендовать землю, оплатив ее кадастровую стоимость, построить капитальное жилье и оформить участок в собственность. Только практика показывает, что подобный вариант оборачивается для людей многочисленными судами и банкротством, поскольку администрации муниципалитетов не желают расставаться с поступающими в бюджет платежами от аренды и препятствует признанию домов капитальными.

Рынок недвижимости давно ждет смелых реформ. Как вариант, это могут быть спецпрограммы для работодателя, мотивирующие его на помощь сотрудникам в приобретении жилья. Например, освобождение от определенных налогов взамен на поручительство, обеспечивающее сниженную ипотечную ставку. Возможно, следует применить опыт целевого направления средств, который существует в образовании: человек при помощи работодателя будет оформлять ипотеку на выгодных условиях, а потом — отрабатывать на предприятии необходимое количество лет. Выходом из сложившейся ситуации может стать та же программа реновации. Она должна избавить города от старых зданий и ввести новые, но только по доступным для людей ценам».