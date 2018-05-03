Количество безработных в Нижегородской области снизилось 

Нижегородская правда: последние новости

Глеб Никитин поручил организовать бесплатные консультации по оспариванию кадастровой стоимости

Актриса и телеведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская в реанимации

«У меня должна была родиться дочь». Певица Натали на пике популярности потеряла ребенка