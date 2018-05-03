Ещё
Количество безработных в Нижегородской области снизилось
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Количество безработных в Нижегородской области снизилось 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Количество безработных в Нижегородской области снизилосьС начала апреля по начало мая 2018 года количество безработных граждан, зарегистрированных в регионе в областной службе занятости, снизилось с 7,3 тысяч до 7,1 человек. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.
Как отметили в областной службе занятости, в связи с уменьшением количества безработных граждан и увеличением количества заявленных работодателями вакансий (с начала апреля их число выросло на 2,1 тысяч единиц и составило 32,9 тысячи) снизилась и напряженность на рынке труда. В среднем, на 1 безработного, зарегистрированного в областной службе занятости, приходится 4,6 вакансии. Уровень регистриуемой безработицы в Нижегородской области остается ниже среднероссийских показателей и составляет 0,4% (в РФ — 1%, в ПФО — 0,9%).
Нижегородская правда: последние новости
Глеб Никитин поручил организовать бесплатные консультации по оспариванию кадастровой стоимости Актриса и телеведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская в реанимации «У меня должна была родиться дочь». Певица Натали на пике популярности потеряла ребенка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии329
В России могут ввести новый налог138
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ124
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе403
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы110
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение