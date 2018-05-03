Количество безработных в Нижегородской области снизилось 

Количество безработных в Нижегородской области снизилосьС начала апреля по начало мая 2018 года количество безработных граждан, зарегистрированных в регионе в областной службе занятости, снизилось с 7,3 тысяч до 7,1 человек. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.
Как отметили в областной службе занятости, в связи с уменьшением количества безработных граждан и увеличением количества заявленных работодателями вакансий (с начала апреля их число выросло на 2,1 тысяч единиц и составило 32,9 тысячи) снизилась и напряженность на рынке труда. В среднем, на 1 безработного, зарегистрированного в областной службе занятости, приходится 4,6 вакансии. Уровень регистриуемой безработицы в Нижегородской области остается ниже среднероссийских показателей и составляет 0,4% (в РФ — 1%, в ПФО — 0,9%).