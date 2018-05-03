Трое спасены, двенадцать эвакуированы

Утром 3-го мая во Владимире загорелась многоэтажка на проспекте Строителей. Тревогу забили жители дома и вызвали спасателей. На месте происшествия спасатели были уже спустя три минуты.

Из окон квартиры пятиэтажки валил густой дым. Несмотря на сильное задымление на лестничной площадке подъезда, огнеборцы быстро провели спасательную операцию — эвакуировали 12-ть жильцов. Вместе с тем ещё троих жителей дома пришлось доставать из окон с помощью спасательных устройств.

В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка комнаты одной из квартир на площади два квадратных метра. Для тушения пожара были привлечены 18 человек и 6 единиц техники, работали 2 звена газодымозащитной службы.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям всего личного состава, работавшего на пожаре, ликвидация открытого горения была произведена в течение 6-ти минут после прибытия первого подразделения. Результат своевременной и грамотной работы владимирских пожарных — спасённые жизни и недопущение распространения огня на соседние квартиры», — отметили работу спасателей в региональном МЧС. Причина пожара и нанесённый огнём ущерб устанавливаются.