Ещё
Трое спасены, двенадцать эвакуированы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трое спасены, двенадцать эвакуированы 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Утром 3-го мая во Владимире загорелась многоэтажка на проспекте Строителей. Тревогу забили жители дома и вызвали спасателей. На месте происшествия спасатели были уже спустя три минуты.
Из окон квартиры пятиэтажки валил густой дым. Несмотря на сильное задымление на лестничной площадке подъезда, огнеборцы быстро провели спасательную операцию — эвакуировали 12-ть жильцов. Вместе с тем ещё троих жителей дома пришлось доставать из окон с помощью спасательных устройств.
В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка комнаты одной из квартир на площади два квадратных метра. Для тушения пожара были привлечены 18 человек и 6 единиц техники, работали 2 звена газодымозащитной службы.
«Благодаря профессиональным и слаженным действиям всего личного состава, работавшего на пожаре, ликвидация открытого горения была произведена в течение 6-ти минут после прибытия первого подразделения. Результат своевременной и грамотной работы владимирских пожарных — спасённые жизни и недопущение распространения огня на соседние квартиры», — отметили работу спасателей в региональном МЧС. Причина пожара и нанесённый огнём ущерб устанавливаются.
ТВ-МИГ: последние новости
Алексей Конышев: «К строительству высокоскоростной магистрали готовы» Вынесли человека из огня График отключения горячей воды во Владимире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе364
Россияне побили рекорд бегства в США387
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы106
ЦБ резко повысил курс доллара101
Путин обойдется без кортежа105
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
00:16
Показали роскошный отдых украинского политика
Политика Общество
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:39
Девушка отразила атаку налётчика с ножом
Происшествия Криминал
07:02
Умер Рудольф Алексахин
Наука и техника
00:15
Бузова планирует заменить Telegram
Интернет Наука и техника
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:29
Стоцкая стала жертвой обмана
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение