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Почти 900 нарушений устранили застройщики в Подмосковье в апреле
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Почти 900 нарушений устранили застройщики в Подмосковье в апреле 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Фото: РИАМО
Почти 900 нарушений устранили на стройках Подмосковья за апрель 2018 г., сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«По результатам надзорных мероприятий в апреле Главгосстройнадзором выявлено 1 тыс. 86 нарушений, устранено — 897, что подтвердили повторные проверки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в течение апреля 2018 г. на поднадзорных объектах проведена 741 проверка.
«По результатам надзорных мероприятий участникам строительства выдано 229 предписаний с конкретными сроками устранения нарушений, составлено 186 протоколов. На должностных и юридических лиц за административные правонарушения в области строительства наложены штрафы на сумму свыше 18,3 млн руб.», — приводятся в сообщении слова начальника ведомства Артура Гарибяна.
Как уточняется, большая часть нарушений выявлена по качеству строительно-монтажных работ. Остальные нарушения связаны с неудовлетворительным содержанием стройплощадок, отступлением от проектных решений, отсутствием исполнительной, проектной и рабочей документации, а также нарушением требований пожарной безопасности.
«В настоящее время под надзором ведомства на территории Московской области находятся 2 тыс. 210 объектов, общей площадью более 56,2 млн кв. м», — заключили в пресс-службе ведомства.
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