Россияне подали более 115 тыс. заявок на получение «дальневосточного гектара»

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Более 115 тыс. заявок на настоящий момент подали для получения «дальневосточного гектара». Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе Минвостокразвития России

При этом около 46 тыс. граждан уже стали обладателями земли.

Отмечается, что 23 апреля правительство России направило в Государственную думу проект закона, дающего возможность передавать земли на Дальнем Востоке в собственность участникам госпрограммы переселения соотечественников.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет россиянам право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 гана Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе «Дальневосточный гектар» можно на интернет-портале НаДальнийВосток.рф.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.