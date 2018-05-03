Россияне подали более 115 тыс. заявок на получение «дальневосточного гектара» 

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Более 115 тыс. заявок на настоящий момент подали для получения «дальневосточного гектара». Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе Минвостокразвития России.
"На получение земли в рамках программы «Дальневосточный гектар» подано свыше 115,1 тыс. заявок. Больше получить «дальневосточный гектар» хотят в Приморском крае — свыше 45,8 тыс. заявок. На втором месте по привлекательности находится Республика Саха (Якутия) , где подано более 20,1 тыс. заявок. Хабаровский край на третьем месте — 16,9 тыс. заявок, на четвертом месте — Сахалинская область, где на получение земли подали 14,6 тыс. заявок", — говорится в сообщении.
При этом около 46 тыс. граждан уже стали обладателями земли.
Отмечается, что 23 апреля правительство России направило в Государственную думу проект закона, дающего возможность передавать земли на Дальнем Востоке в собственность участникам госпрограммы переселения соотечественников.
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет россиянам право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 гана Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе «Дальневосточный гектар» можно на интернет-портале НаДальнийВосток.рф.
В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.