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Конкурс на строительство обхода Куеды в Прикамье объявят в середине мая
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Конкурс на строительство обхода Куеды в Прикамье объявят в середине мая 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Строительство автодороги «Обход Куеды» с путепроводом через железнодорожные пути должно закончиться в 2019 году.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 662,3 млн рублей. «В настоящее время проводится процедура согласования конкурсной документации в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. Планируемая дата размещения аукциона — середина мая», — пояснили в министерстве.
Электронный аукцион по строительству этого объекта в Прикамье проводился еще в августе прошлого года. Подряд на строительство обхода Куеды может считаться одним из самых крупных в Прикамье в последние пару лет среди контрактов на строительство дорог.
На нем победила компания из Свердловской области «Жасмин», однако получить подряд не смогла. Управление автодорог и транспорта Пермского края отозвало контракт, так как у «Жасмина» не было специального разрешения СРО для строительства путепроводов.
Фото: gorodperm.ru
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