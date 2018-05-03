Конкурс на строительство обхода Куеды в Прикамье объявят в середине мая

Строительство автодороги «Обход Куеды» с путепроводом через железнодорожные пути должно закончиться в 2019 году.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 662,3 млн рублей. «В настоящее время проводится процедура согласования конкурсной документации в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края . Планируемая дата размещения аукциона — середина мая», — пояснили в министерстве.

Электронный аукцион по строительству этого объекта в Прикамье проводился еще в августе прошлого года. Подряд на строительство обхода Куеды может считаться одним из самых крупных в Прикамье в последние пару лет среди контрактов на строительство дорог.

На нем победила компания из Свердловской области «Жасмин», однако получить подряд не смогла. Управление автодорог и транспорта Пермского края отозвало контракт, так как у «Жасмина» не было специального разрешения СРО для строительства путепроводов.

Фото: gorodperm.ru