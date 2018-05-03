Еще два панельных дома новых серий возведут в Некрасовке

Два 17-этажных панельных дома новых серий общей площадью более 22 тысяч квадратных метров возведут в квартале 13а, б (корпуса 2 и 14) района Некрасовка.

— Дома относятся к новой серии комфортабельного жилья «ДомНАД» и «ДомРИК», — сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов . — В двух новостройках будет 416 квартир разных площадей и планировок.

На первых этажах разместятся нежилые помещения общественного назначения. В каждом подъезде дома будет установлено по два лифта грузоподъемностью 630 и 400 килограмм. Кроме того, планируется благоустроить прилегающую территорию — оборудовать зоны для отдыха и прогулок, спортивные и игровые площадки, сделать велодорожки и парковки с местами для транспорта маломобильных жильцов, обустроить газоны, высадить деревья и кустарники, а также установить скамейки, урны и беседки.