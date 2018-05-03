Обманутые дольщики Пятигорска переселились в новое жильё

Дольщики из Пятигорска наконец-то получили возможность переехать в свои квартиры, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора СК.

Дом на Огородной, 37 не могли достроить несколько лет. В 2013 году у застройщика закончились деньги, в то время как объект был готов на 90-95%. Строили многоэтажку на деньги дольщиков, заключив с ними 48 договоров.

Краевые власти поспособствовали завершению строительства и нашли инвесторов, которые установили лифты и благоустроили участок. Застройщик доделал системы газоснабжения и отопления. Наконец, дом благополучно сдали, и в него переехали законные жильцы.