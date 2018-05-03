Покупку квартиры по ДДУ нельзя учесть в расходах по УСН

ИП приобрел квартиру в строящемся доме.

Приобретение было оформлено по договору участия в долевом строительстве (214-ФЗ). Впоследствии бизнесмен намеревался продать жилплощадь с выгодой.

Стоимость приобретения он учел в расходах по УСН, но ИФНС посчитала это незаконным.

Инспекторы объяснили свое решение тем, что предприниматель приобрел не право собственности на оконченный строительством объект, а имущественные права на строящейся объект недвижимости, предназначенный в дальнейшем для реализации гражданам.

Однако такой вид затрат на приобретение имущественных прав не значатся в закрытом перечне расходов, которые разрешается учесть приприменении «упрощенки» (п. 1 ст. 346.16 НК РФ ). Данный список не подлежит расширительному толкованию. Поэтому все не поименованные в нем расходы при определении налоговой базы не учитываются.

Суды всех четырех инстанций поддержали налоговую инспекцию.

Она ссылалась на письма Минфина РФ , а арбитры со своей стороны в поддержку данной позиции сослались на позицию ВАС РФ, изложенную в Постановлении Президиума от 15.02.2011 13295/10.

ИП обращал внимание судей, что нормы кодекса под данному вопросу неоднозначны. Поэтому следует применить п. 7 ст. 3 НК РФ — истолковать неустранимые сомнения в пользу бизнесмена. Но суд не согласился и решил, что какой-либо правовой неопределенности в нормах налогового законодательства, а именно в п. 2 ст. 346.17 и п. 1 ст. 346.16 кодекса не имеется.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 09.04.2018 № 309-КГ17-23668

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»