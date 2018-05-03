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100% объектов и территорий культурного наследия Москвы будут внесены в ЕГРН до 2022 года
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100% объектов и территорий культурного наследия Москвы будут внесены в ЕГРН до 2022 года 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Руководители столичного Росреестра Игорь Майданов, Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов и филиала Кадастровой палаты по Москве Елена Спиридонова утвердили план-график мероприятий, направленных на оперативное наполнение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведениями об объектах культурного наследия и их территорий.
Согласно подписанному плану-графику, к концу 2019 году три четверти (75%) объектов культурного наследия Москвы и их территорий будут внесены в ЕГРН. 100-процентный учет запланирован на 2021 год.
Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов:
— Учет объектов культурного наследия и особенно их территорий позволяет исключить ошибки при вовлечении недвижимости в хозяйственный оборот. По сути мы говорим о юридической охране этих земель и объектов, а учитывая их значимость — это наша обязанность и почетный вклад в историю города.
Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов:
— Наследие определяет культурный код каждого города: это одновременно и его история, и вектор для дальнейшего развития. Вопрос учета особенно актуален для такого мегаполиса, каким является Москва. В столице насчитывается более 7000 объектов культурного наследия. Для того, чтобы все они сохранялись должным образом и при этом могли играть важную роль в жизни столицы, необходимо вести их строгий учет.
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