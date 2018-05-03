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В Москве нашли жилье по 3,1 млн рублей за метр
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В Москве нашли жилье по 3,1 миллиона рублей за метр 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: АНТОН БЕЛИЦКИЙ / «КОММЕРСАНТЪ»
На рынке новостроек Москвы представлено 30 проектов клубных домов, суммарное количество лотов в них составляет 742, из них 380 сейчас в продаже. Такие данные содержатся в материалах компании Blackwood, поступивших 3 мая в редакцию «Дома».
«Главные условия, которым должны соответствовать клубные дома: премиальное местоположение и малоквартирность (в среднем от 20 до 45 лотов в проекте)», — поясняет директор департамента консалтинга, аналитики и исследований Blackwood Александр Шибаев.
Стоимость квадратного метра жилья в представленных на первичном рынке клубных домах варьируется в диапазоне от 380 тысяч до 3,1 миллиона рублей. Верхняя ценовая планка зафиксирована в клубном доме Nabokov, который строится в районе Остоженка.
До конца года на реализацию выйдет не менее восьми новых клубных проектов, таким образом, объем выведенного за год предложения составит 11-12 домов — втрое больше, чем по итогам 2017 года.
Согласно опубликованным в конце первого квартала 2018 года данным Knight Frank, Москва занимает 15 место в рейтинге городов мира с самой дорогой элитной недвижимостью. За год российская столица опустилась в этом списке на две строчки. Лидерство в рейтинге продолжает удерживать Монако.
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