В Москве нашли жилье по 3,1 млн рублей за метр

В Москве нашли жилье по 3,1 миллиона рублей за метр

На рынке новостроек Москвы представлено 30 проектов клубных домов, суммарное количество лотов в них составляет 742, из них 380 сейчас в продаже. Такие данные содержатся в материалах компании Blackwood, поступивших 3 мая в редакцию «Дома».

«Главные условия, которым должны соответствовать клубные дома: премиальное местоположение и малоквартирность (в среднем от 20 до 45 лотов в проекте)», — поясняет директор департамента консалтинга, аналитики и исследований Blackwood Александр Шибаев.

Стоимость квадратного метра жилья в представленных на первичном рынке клубных домах варьируется в диапазоне от 380 тысяч до 3,1 миллиона рублей. Верхняя ценовая планка зафиксирована в клубном доме Nabokov, который строится в районе Остоженка.

До конца года на реализацию выйдет не менее восьми новых клубных проектов, таким образом, объем выведенного за год предложения составит 11-12 домов — втрое больше, чем по итогам 2017 года.