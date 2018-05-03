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Жилье на острове Менорка за два последних года подорожало на 15%
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Жилье на острове Менорка за два последних года подорожало на 15% 

Prian.ru 35 минут назад
Фото: Prian.ru
По словам Гари Хобсона, управляющего директора компании Engel & Völkers Menorca, больше всего подорожали виллы и классические поместья в престижных локациях, по причине того, что спрос опережает предложение, пишет Property Investor Today.
В менее популярных у туристах районах острова, таких как Бинибека, Эс Грау, Са Мескида и Алькауфар, основным спросом пользуются виллы, цены на которые в 2017 году варьировались от €900 000 до €3 млн  Традиционные загородные поместья с выходом к морю остаются самым редким типом недвижимости, цена на них нередко превышает €7 млн Строгие строительные правила на Менорке, ограниченное предложение и требование поддерживать статус заповедника со стороны ЮНЕСКО способствуют росту цен.
Сейчас потенциал для дальнейшего нового строительства есть в городах Маон и Сьюдаделла, а также в нескольких туристических регионах. Покупатели здесь чаще интересуются таунхаусами, стоимость которых в 2017 году варьировалась от €350 000 до €1,5 млн  Жилье на Менорке особенно популярно у покупателей из материковой Испании и Великобритании. Также растет спрос на него у инвесторов из Франции, немецкоязычных стран, Северной Америки и Бельгии.
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