Жилье на острове Менорка за два последних года подорожало на 15%

По словам Гари Хобсона, управляющего директора компании Engel & Völkers Menorca, больше всего подорожали виллы и классические поместья в престижных локациях, по причине того, что спрос опережает предложение, пишет Property Investor Today. В менее популярных у туристах районах острова, таких как Бинибека, Эс Грау, Са Мескида и Алькауфар, основным спросом пользуются виллы, цены на которые в 2017 году варьировались от €900 000 до €3 млн Традиционные загородные поместья с выходом к морю остаются самым редким типом недвижимости, цена на них нередко превышает €7 млн Строгие строительные правила на Менорке, ограниченное предложение и требование поддерживать статус заповедника со стороны ЮНЕСКО способствуют росту цен. Сейчас потенциал для дальнейшего нового строительства есть в городах Маон и Сьюдаделла, а также в нескольких туристических регионах. Покупатели здесь чаще интересуются таунхаусами, стоимость которых в 2017 году варьировалась от €350 000 до €1,5 млн Жилье на Менорке особенно популярно у покупателей из материковой Испании Великобритании . Также растет спрос на него у инвесторов из Франции , немецкоязычных стран, Северной Америки и Бельгии