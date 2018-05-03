Ещё
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимости на миллиард рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимости на миллиард рублей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Санкт-Петербургский городской суд подтвердил решение об изъятии 16 объектов недвижимости стоимостью один миллиард рублей, принадлежавших запрещенной в России религиозной организации «Свидетелей Иеговы». Об этом в четверг, 3 мая, сообщила Генпрокуратура.
Формально имущество находилось в собственности у «Общества сторожевой Башни, Библий и трактатов Пенсильвании», зарегистрированного в США. Эта организация, основанная в 1884 году, используется «Свидетелями Иеговы» в своей международной деятельности.
В период с 2000-2010 годы «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» передал обществу земельные участки и здания в Петербурге и поселке Солнечное, где, в частности, расположен комплекс на берегу Финского залива. Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга в декабре 2017 года признал ничтожными сделки между этими двумя организациями, поскольку они являлись мнимыми, совершенными лишь для вида.
В августе 2017 года Министерство юстиции России внесло «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных в стране организаций. Речь идет как об управляющем центре религиозной общины, так и о 395 местных филиалах. Причиной стали выявленные в ходе проверки нарушения антиэкстремистского законодательства. Головную организацию через несколько дней после этого внесли в список экстремистских организаций Минюста.
«Свидетели Иеговы» — международное религиозное движение. В мире насчитывается более семи миллионов его приверженцев.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии329
В России могут ввести новый налог138
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ124
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе403
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы110
Видео
00:46
Роскомнадзор прояснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение