Тяжелобольная родительница звезды «Голоса» осталась ни с чем

Напомним, что в ноябре 2016 года внезапно скончался Андрей Давидян . Он поступил в больницу с приступом аппендицита и перенес две операции. Спустя несколько недель он впал в кому и умер от остановки сердца. У звезды «Голоса» был юрист Лаура Эскамилья Вега, которая рассказала журналистам о том, что стало с наследством Давидяна. По ее словам, вскоре после трагедии она узнала, что у артиста есть старший брат и мать, которых он содержал. Злата Сергеевна Пляшкевич тяжело больна, поэтому передвигается на инвалидной коляске, а сын Карен, с которым она живет, перенес в детстве тяжелый менингит и после этого оказался недееспособен.

Лаура отметила, что женщине никто не сообщил о том, что ее сын умер. Она поехала к ней с продуктами. Позже адвокат связалась с бывшей женой Давидяна Анной Абрамочкиной, но она дала понять, что не будет заботиться Злате Сергеевне и Карене. Веге удалось выяснить, что у артиста было 15 миллионов рублей, которые он копил на квартиру. Она направилась в его съемное жилье, где он жил со стилистом Викторией Колос . Женщина не стала скрывать, что забрала все костюмы, хранившиеся в апартаментах, и деньги, так как они, по ее словам, принадлежат и ей. Также Колос забрала дорогостоящий автомобиль певца. Адвокат рассказала обо всем маме Давидяна и та вскоре оформила на нее доверенность. Она обратилась в ОВД , но полицейские не смогли ничем помочь женщинам.

Позже Злате Сергеевне пришло письмо от нотариуса, в котором у нее спрашивали о том, будет ли она принимать положенную ей долю от наследства сына. Выяснилось, что две дочери покойного певца — Катя от Анны Абрамочкиной и Маша от первой жены Ольги Гороховой — вступили в право наследования и начали делить его имущество. Также они стали претендовать на квартиру матери Давидяна, которую хоть она и сама купила, но оформлено жилье было на артиста. Лаура была возмущена случившимся и отправилась к адвокату, представляющему интересы дочерей Андрея, чтобы попросить приостановить все нотариальные действия. Однако мужчина сообщил, что наследники уже получили свидетельства о праве на наследство.