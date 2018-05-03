«Сумасшествие на столичном рынке жилищного строительства»

На московском рынке недвижимости новый рекорд. С начала года столичные власти выписали в полтора раза больше разрешений на новое строительство, чем в I квартале 2017 года. Это связано, прежде всего, с объявленными ужесточениями работы девелоперов с деньгами дольщиков.

Изменения вступят в силу 1 июля. Но еще в конце прошлого года застройщики стали просить разрешения, что называется, впрок, говорит эксперт по рынку недвижимости Business FM Валерия Мозганова:

Валерия Мозганова эксперт по рынку недвижимости Business FM «Ужесточений много. По некоторой статистике, всем тем требованиям, которые полномасштабно уже должны вступить в силу с 1 июля, могут соответствовать пять, от силы десять процентов компаний, работающих сегодня на рынке жилищного строительства. Это самый пессимистичный сценарий. По оптимистичному, наверное, треть компаний может остаться на рынке, две трети вынуждены будут либо уходить с рынка, объявлять о банкротстве, либо как-то сливаться вместе, в какие-то объединения — короче говоря, решать эти проблемы, потому что требования действительно очень жесткие, касающиеся и уставного капитала, и практики работы с банками. Поэтому понятно, что все девелоперы, кто может, стремятся до 1 июля получить разрешение на строительство, вывести объекты на рынок и заключить хотя бы один договор долевого участия, чтобы дальше реализовывать эти проекты по новым правилам. Благодаря этому мы в последние полтора-два года наблюдаем просто сумасшествие на столичном рынке жилищного строительства. Если Москва по объемам впервые обогнала Подмосковье , это о чем-то да говорит».

К чему приведет эта активность застройщиков, пока не ясно. Получить разрешение мало — необходимо объект достроить и, что главное, продать. А здесь девелоперы могут столкнуться с серьезными проблемами, решить которые не помогут ни интерес покупателей к московским квартирам, ни льготные ипотечные программы, говорит член правления «Опора России» Дмитрий Котровский

Дмитрий Котровский член правления «Опора России» «Девелопмент до сих пор является достаточно маржинальным бизнесом, поэтому инвесторы, понимая, что происходит на западных рынках, понимая, что происходит с депозитами и с более рискованными вложениями в банках, конечно, идут в девелопмент. Это может привести к тому, что квартиры будут нереализованными, то есть с ними ничего не будет происходить — если только застройщики не будут вынуждены изначально производить ремонтно-отделочные работы. Тогда мы поймем, что просто рухнет рынок арендного жилья, если на рынке будут появляться квартиры, готовые к проживанию. А если эти квартиры появятся и они не будут готовы к проживанию, то есть они будут без отделки, то в любом случае застройщик после ввода в эксплуатацию, подписания акта ввода и получения заключения о соответствии будет обязан в бюджет перечислять все необходимые денежные средства за содержание того здания, в котором остались нереализованные квартиры».