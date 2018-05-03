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Борис Дубровский рассекретил свои доходы
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Борис Дубровский рассекретил свои доходы 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На сайте правительства Челябинской области опубликованы сведения о доходах главы региона по итогам 2017 года. Борис Дубровский заработал 60,4 миллиона рублей. При этом годом ранее у него было на 13 миллионов больше — 7,8 миллиона. А вот набор имущества остался прежним: три земельных участка, два жилых дома, дача, гараж и доли в трех нежилых объектах недвижимости.
У супруги Бориса Дубровского тоже все относительно стабильно: все те же два участка, три жилых дома и две квартиры. Вот только если в прошлом году за ней числились автомобили Мерседес и БМВ, то в этом — только Мерседес, правда несколько иной модели, чем у супруга.
Напомним, когда Борис Дубровский был еще только исполняющим обязанности губернатора Челябинской области, его официальный доход составлял по итогам 2013 года 340,5 миллиона рублей. За 2014 год, когда он вступил в должность уже по итогам выборов, смог заработать более 358 миллионов рублей. Резкое падение зарплаты случилось в 2015 году — сразу до 77 миллионов.
Ранее о своем финансово-имущественном положении отчитались депутаты законодательного собрания Челябинской области, среди которых самыми богатыми оказались золотопромышленник Константин Струков, владелец и руководитель сельскохозяйственного холдинга «Увелка» Валерий Филиппов и Александр Федоров, владелец Челябинского трубопрокатного завода.
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