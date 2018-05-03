Борис Дубровский рассекретил свои доходы

На сайте правительства Челябинской области опубликованы сведения о доходах главы региона по итогам 2017 года. Борис Дубровский заработал 60,4 миллиона рублей. При этом годом ранее у него было на 13 миллионов больше — 7,8 миллиона. А вот набор имущества остался прежним: три земельных участка, два жилых дома, дача, гараж и доли в трех нежилых объектах недвижимости.

У супруги Бориса Дубровского тоже все относительно стабильно: все те же два участка, три жилых дома и две квартиры. Вот только если в прошлом году за ней числились автомобили Мерседес и БМВ, то в этом — только Мерседес, правда несколько иной модели, чем у супруга.

Напомним, когда Борис Дубровский был еще только исполняющим обязанности губернатора Челябинской области, его официальный доход составлял по итогам 2013 года 340,5 миллиона рублей. За 2014 год, когда он вступил в должность уже по итогам выборов, смог заработать более 358 миллионов рублей. Резкое падение зарплаты случилось в 2015 году — сразу до 77 миллионов.