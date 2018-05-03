Элитные виллы и апартаменты на Коста-Бланке

Элитные виллы и апартаменты на Коста — Бланке

Почему. Зачем. Кому

Елена Кофейникова

Коста-Бланка — уникальный регион, лучший в Испании . Элитную недвижимость надо покупать именно здесь. В этом убеждена эксперт Елена Кофейникова, которая делится своими знаниями, мыслями и эмоциями… О престижных объектах на популярном испанском побережье и не только.

О северной и южной Коста-Бланке

Север Коста-Бланки сильно отличается от юга. Разумеется, есть различия в пейзаже, в рельефе, но в данном случае я говорю даже не о них. Основные отличия в поведении людей — в их ментальности. А ведь, покупая недвижимость в конкретном месте, вы приобретаете и социум, в котором будете в дальнейшем жить.

Так вот, на севере Коста-Бланки есть определенный стиль. Никого не хочу обидеть, но многие покупатели, посмотрев на южную часть региона, категорично говорят: «Я там жить не буду». Причем их смущают не конкретные объекты, а общее впечатление, общий уровень.

Я считаю, что север Коста-Бланки — золотая середина в высоком сегменте. Здесь комфортно.

Люди искусства, в частности, многие известные в России дизайнеры, приезжают именно сюда. Им точно не нужен пафос. Хотя, конечно, их притягивает красивое, пейзажное место. Но главное — сама энергетика; важно, что здесь она есть… И она не такая, как в другой Испании.

Конечно, увидев старый отель где-нибудь в центре Бенидорма, можно и не проникнуться уникальностью этого места. Но в остальном… Этот микроклимат — он настоящий, чистый. Но я ни в коей мере не хочу называть эту жизнь «элитной». Это не элитная, а НОРМАЛЬНАЯ, КАЧЕСТВЕННАЯ жизнь, устраивающая людей, обладающих индивидуальностью.

О социуме

Моя дочь как-то сказала: «Я нашла здесь своих людей». Она учится в английской школе, получает образование высокого уровня. И, глядя на её школу, я вновь понимаю, почему сюда едут люди. Комфорт во всем. Даже поездка на автобусе — и та комфортна. Нет пробок. Нет вообще ничего, что заставляет нервничать.

На север Коста-Бланки приезжают очень подходящие друг другу люди, с определенными взглядами и определенным вкусом. Они имеют возможность жить хорошо и — возможно, сознательно, и, возможно, нет — подбирают себе круг общения. Здесь покупают воспитанные люди. Это надо почувствовать: здесь нет хамства, нет того, что можно назвать отголосками 90-х.

Сами местные жители тоже любят север Коста-Бланки. Им, кстати, тоже важен социум. Среди испанцев так много творческих людей — писателей, поэтов, художников… И они хотят быть счастливыми. Испанцы могут носиться по каким-то делам, как угорелые, но когда дело идёт о семье, о чем-то личном… Здесь невозможны никакие компромиссы. В их менталитете — выбирать самое качественное: от еды до дорог! В этом философия их жизни. Идёт качественный отбор буквально всего…

О целях и психологии покупателей

Безусловно, перед людьми встают разные задачи. Но те, кто приобретают действительно элитные объекты, в большинстве своём планируют переезд — часто ради детей. У таких людей есть успешный бизнес, есть соответствующие доходы, есть своя недвижимость на родине, причем недвижимость очень хорошая… Их следующий шаг — купить не просто дачу, а место, куда можно переехать насовсем, или объект, который можно выгодно сдавать.

Вопрос «элитности» для таких людей неактуален. У них есть вкус, статус, есть определенный уровень жизни, к которому они привыкли. Они просто не хотят жить в старом доме, с несовременными планировками.

Имея все возможности, в том числе и у себя на родине, ты растешь, в том числе и в своих желаниях. Происходит некая переоценка всего вокруг.

Так естественно, что рядом с твоим домом будет красиво — зеленые бухты, горы, великолепные виды. И совершенно неправильно думать, что покупают дорогое те, кто хочет кичиться перед другими — они делают это для себя.

«Мы не такие богатые, чтобы покупать дешёвые вещи», — эта фраза как раз объясняет многое. Люди имеют возможности, которые они сами себе и создали. Они амбициозны, у них есть вкус. Да, они думают о ценах, о доходности, и ещё о многих нюансах, но вопрос качества для них — это, в первую очередь, вопрос не строительства, а расположения.

Об уникальности и дефиците

Есть уникальные произведения искусства, и они стоят миллионы. То же и с недвижимостью. Например, центр Лондона дорогой, потому что уникальный.

И престижные варианты на Коста-Бланке такие же. Их не может быть много. Тут либо платишь ты, либо кто-то другой — предложения очень ограничены, как антиквариат. Даже дома за 1,5 миллиона евро приобретаются за 2-3 месяца с начала строительства.

Даже арендовать на Коста-Бланке дорогую виллу или апартаменты непросто, особенно трудно найти объект на долгий срок, скажем, на год. Качественные объекты либо не сдают вовсе, либо только краткосрочно — это в три раза выгоднее, чем долгосрочная аренда.

О ценах

Посмотрите дома за 200 тысяч евро! Хотите — я покажу их вам, и вы поймете — они вас не устраивают. Причем фотография как раз может быть прекрасной, но она не отразит того, что внутри, и того, что вокруг.

Недавно я общалась с одним клиентом. Состоятельный человек, абсолютно адекватный, очень успешный. Начал подбор с объектов за 300 тысяч, посмотрел несколько… Говорит: «Нет, ничего не могу с собой поделать. То, что мне нравится, то, что мне подходит, стоит намного дороже». И это типичный пример.

Предложения на Коста-Бланке от Елены Кофейниковой — до миллиона евро

Это должен быть новый дом. Да, есть дома, которые были построены много лет назад, классика за 10 миллионов, за 15 — варианты «дворцового» стиля. Но в современном жилье должны быть современные элементы — подогрев полов, умный дом.

Конечно, и в старом объекте за дополнительную плату можно что-то изменить. Но Испания консервативна, и так делают немногие.

Предложения на Коста-Бланке от Елены Кофейниковой — от миллиона евро

Сюда едут обеспеченные люди, которые устали, что их ценят за их состоятельность. Приходит момент, когда хочется, чтобы тебя оценивали за твоё внутреннее содержание, и это они здесь находят. Какие предпочтения мы выбираем для себя и своей семьи, выбор всегда остаётся за каждым из нас.

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