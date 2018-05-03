В Автозаводском районе ребенок нашел спички и устроил пожар в квартире

Пожар из-за детской шалости произошел в квартире жилого дома на улице Львовской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС , сигнал о происшествии поступил спасателям 2 мая около 16 часов. Пожар был поздно обнаружен, и на момент прибытия первых спасателей горела квартира на первом этаже.

Причиной происшествия стала детская шалость с огнем: сын хозяйки квартиры остался один в комнате, через какое-то время мальчик вышел на балкон, нашел спички и поджег белье, которое там сушилось. Родители в это время находились на кухне. Испугавшись огня, ребенок спрятался в комнате под одеялом. Почувствовав дым, взрослые зашли в комнату и обнаружили возгорание. Семья самостоятельно покинула квартиру до приезда пожарных.

Спасатели вывели из соседней квартиры на втором этаже двух женщин. По лестничным маршам были эвакуированы 15 человек, в том числе трое детей. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара было задействовано 26 сотрудников МЧС и семь единиц техники. В результате происшествия обгорело имущество на балконе и в комнате на площади 10 квадратных метров.

Напомним, двое детей погибли при пожаре в Дивеевском районе.