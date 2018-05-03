Ещё
В Автозаводском районе ребенок нашел спички и устроил пожар в квартире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Автозаводском районе ребенок нашел спички и устроил пожар в квартире 

В городе N 44 минуты назад
Фото: В городе N
Пожар из-за детской шалости произошел в квартире жилого дома на улице Львовской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, сигнал о происшествии поступил спасателям 2 мая около 16 часов. Пожар был поздно обнаружен, и на момент прибытия первых спасателей горела квартира на первом этаже.
Причиной происшествия стала детская шалость с огнем: сын хозяйки квартиры остался один в комнате, через какое-то время мальчик вышел на балкон, нашел спички и поджег белье, которое там сушилось. Родители в это время находились на кухне. Испугавшись огня, ребенок спрятался в комнате под одеялом. Почувствовав дым, взрослые зашли в комнату и обнаружили возгорание. Семья самостоятельно покинула квартиру до приезда пожарных.
Спасатели вывели из соседней квартиры на втором этаже двух женщин. По лестничным маршам были эвакуированы 15 человек, в том числе трое детей. Пострадавших нет.
В ликвидации пожара было задействовано 26 сотрудников МЧС и семь единиц техники. В результате происшествия обгорело имущество на балконе и в комнате на площади 10 квадратных метров.
Напомним, двое детей погибли при пожаре в Дивеевском районе.
В городе N: последние новости
Бесплатные консультации по оценке недвижимости организуют в Нижегородской области Владимир Путин назвал причины трагедии в Кемерове Нижегородские полицейские предложили ужесточить наказание за незаконную продажу алкоголя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы91
Россияне побили рекорд бегства в США199
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов255
Полномочия Медведева передадут Кудрину1028
В Сирии разбился российский истребитель432
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение