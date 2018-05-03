В Башкирии за прошедшие субботники собрали и вывезли 16 тысяч тонн мусора

Башкирии в рамках экологических субботников собрано и вывезено на полигоны около 16 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов. Об этом 3 мая сообщил министр природопользования и экологии республики Илдар Хадыев.

По его словам, в регионе за это время посажено 4425 деревьев, отремонтировано 84 тысяч кв. м дорожного покрытия, 33,6 тысяч погонных метров заборов и фасадов зданий.

«Средний процент очистки и благоустройства населённых пунктов республики достиг 55 процентов», — рассказал министр. Планируется, что основные мероприятия по проведению экологических субботников в Башкирии завершатся до 12 мая.