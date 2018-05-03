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В Башкирии за прошедшие субботники собрали и вывезли 16 тысяч тонн мусора
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В Башкирии за прошедшие субботники собрали и вывезли 16 тысяч тонн мусора 

АиФ-Уфа 50 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии в рамках экологических субботников собрано и вывезено на полигоны около 16 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов. Об этом 3 мая сообщил министр природопользования и экологии республики Илдар Хадыев.
По его словам, в регионе за это время посажено 4425 деревьев, отремонтировано 84 тысяч кв. м дорожного покрытия, 33,6 тысяч погонных метров заборов и фасадов зданий.
«Средний процент очистки и благоустройства населённых пунктов республики достиг 55 процентов», — рассказал министр. Планируется, что основные мероприятия по проведению экологических субботников в Башкирии завершатся до 12 мая.
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