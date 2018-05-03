Томские приставы помечают двери квартир нарушителей наклейками 

Томские приставы пошли на кардинальные меры и начали применять к злостным должникам новые меры. Как показывает, практика на многих они действуют, и люди начинают гасить долги. Одной из первой «письмо счастья» получила томичка, задолжавшая в общей сложности 1 миллион 800 тысяч рублей. Женщина не гасила долги по налогам, кредитам, коммунальным платежам, штрафам ГИБДД. При этом судебных приставов должница игнорировала до тех пор, пока на ее двери не появилась специальное предупреждение — наклейка, предупреждающая о вскрытии: «Через несколько дней у дверей ее квартиры вновь появились приставы, на этот раз уже с намерением вскрыть дверь. Поняв, что на этот раз „отмолчаться“ не получится, должница впустила приставов», — сообщили в пресс-служба УФССП по Томской области.
В итоге у женщины была арестована бытовая техника, мебель. Пока имущество находится на складе. После того, как вещи томички продадут, вырученные за них деньги пойдут на погашение долгов.
УФССП России по Томской области в очередной раз напоминает, что согласно закону, судебный пристав вправе входить в квартиру или дом, где проживает должник, или принадлежащие ему или другим лицам жилплощадь, для исполнения решения суда без предварительного согласия собственника, а при необходимости вскрывать эти помещения.
Фото: УФССП по Томской области.