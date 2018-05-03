Томские приставы помечают двери квартир нарушителей наклейками

Томские приставы пошли на кардинальные меры и начали применять к злостным должникам новые меры. Как показывает, практика на многих они действуют, и люди начинают гасить долги. Одной из первой «письмо счастья» получила томичка, задолжавшая в общей сложности 1 миллион 800 тысяч рублей. Женщина не гасила долги по налогам, кредитам, коммунальным платежам, штрафам ГИБДД . При этом судебных приставов должница игнорировала до тех пор, пока на ее двери не появилась специальное предупреждение — наклейка, предупреждающая о вскрытии: «Через несколько дней у дверей ее квартиры вновь появились приставы, на этот раз уже с намерением вскрыть дверь. Поняв, что на этот раз „отмолчаться“ не получится, должница впустила приставов», — сообщили в пресс-служба УФССП по Томской области.

В итоге у женщины была арестована бытовая техника, мебель. Пока имущество находится на складе. После того, как вещи томички продадут, вырученные за них деньги пойдут на погашение долгов.

УФССП России по Томской области в очередной раз напоминает, что согласно закону, судебный пристав вправе входить в квартиру или дом, где проживает должник, или принадлежащие ему или другим лицам жилплощадь, для исполнения решения суда без предварительного согласия собственника, а при необходимости вскрывать эти помещения.

Фото: УФССП по Томской области.