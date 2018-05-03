Ещё
Томские приставы помечают двери квартир нарушителей наклейками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Томские приставы помечают двери квартир нарушителей наклейками 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Томские приставы пошли на кардинальные меры и начали применять к злостным должникам новые меры. Как показывает, практика на многих они действуют, и люди начинают гасить долги. Одной из первой «письмо счастья» получила томичка, задолжавшая в общей сложности 1 миллион 800 тысяч рублей. Женщина не гасила долги по налогам, кредитам, коммунальным платежам, штрафам ГИБДД. При этом судебных приставов должница игнорировала до тех пор, пока на ее двери не появилась специальное предупреждение — наклейка, предупреждающая о вскрытии: «Через несколько дней у дверей ее квартиры вновь появились приставы, на этот раз уже с намерением вскрыть дверь. Поняв, что на этот раз „отмолчаться“ не получится, должница впустила приставов», — сообщили в пресс-служба УФССП по Томской области.
В итоге у женщины была арестована бытовая техника, мебель. Пока имущество находится на складе. После того, как вещи томички продадут, вырученные за них деньги пойдут на погашение долгов.
УФССП России по Томской области в очередной раз напоминает, что согласно закону, судебный пристав вправе входить в квартиру или дом, где проживает должник, или принадлежащие ему или другим лицам жилплощадь, для исполнения решения суда без предварительного согласия собственника, а при необходимости вскрывать эти помещения.
Фото: УФССП по Томской области.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Ульяновске на невыполненный ремонт госархива потратили 10 миллионов Стоимость строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах увеличена в 4 раза Долю «Камской долины» на рынке строительства жилья Перми могут поделить местные и московские застройщики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы92
Россияне побили рекорд бегства в США229
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов258
Полномочия Медведева передадут Кудрину1031
В Сирии разбился российский истребитель431
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение