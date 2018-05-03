Ещё
Власти Москвы выплатили собственникам сгоревшей квартиры почти 700 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы выплатили собственникам сгоревшей квартиры почти 700 тыс. рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Власти Москвы выплатили 692 тыс. руб. собственникам сгоревшей в декабре 2017 года квартиры в рамках Городской программы страхования жилья, сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.
«Квартира была застрахована по Городской программе страхования жилья с 2014 года с суммой ежемесячного платежа в 109 руб. 51 коп. Москвичи обратились за помощью в страховую компанию «АльфаСтрахование», которая работает по Городской программе страхования в ЗАО. После оформления необходимой документации им была выплачена компенсация. Общая сумма выплаты составила 692 тысячи руб.», — отмечается в сообщении.
В декабре 2017 года в трехкомнатной квартире, находящейся по адресу: ул. Шолохова, д.7, произошло короткое замыкание, которое вызвало возгорание проводки, повлекшее за собой пожар на всей площади квартиры, уточняется в материале.
Городская программа страхования жилья реализует с 1995 года ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования», с начала действия программы ею воспользовалось 2,47 млн московских семей. Программа позволяет защитить имущество от пожара, стихийных бедствий, взрывов по любой причине, а также от аварий систем отопления, водопровода, систем канализации и внутренних водостоков.
Rambler News Service: последние новости
В Омске ввели режим ЧС на гидроузле и в метро Дом.РФ и Росфинмониторинг объявили об информационном сотрудничестве для защиты дольщиков Законопроект о новом механизме расселения аварийного жилья поступит в ГД в весеннюю сессию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы92
Россияне побили рекорд бегства в США209
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов256
Полномочия Медведева передадут Кудрину1028
В Сирии разбился российский истребитель431
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение