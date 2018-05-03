Власти Москвы выплатили собственникам сгоревшей квартиры почти 700 тыс. рублей

Власти Москвы выплатили 692 тыс. руб. собственникам сгоревшей в декабре 2017 года квартиры в рамках Городской программы страхования жилья, сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.

«Квартира была застрахована по Городской программе страхования жилья с 2014 года с суммой ежемесячного платежа в 109 руб. 51 коп. Москвичи обратились за помощью в страховую компанию «АльфаСтрахование» , которая работает по Городской программе страхования в ЗАО. После оформления необходимой документации им была выплачена компенсация. Общая сумма выплаты составила 692 тысячи руб.», — отмечается в сообщении.

В декабре 2017 года в трехкомнатной квартире, находящейся по адресу: ул. Шолохова, д.7, произошло короткое замыкание, которое вызвало возгорание проводки, повлекшее за собой пожар на всей площади квартиры, уточняется в материале.

Городская программа страхования жилья реализует с 1995 года ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования», с начала действия программы ею воспользовалось 2,47 млн московских семей. Программа позволяет защитить имущество от пожара, стихийных бедствий, взрывов по любой причине, а также от аварий систем отопления, водопровода, систем канализации и внутренних водостоков.