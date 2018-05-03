Семья москвичей получила выплату 692 тыс. руб. по городской программе страхования жилья

Московской семье возместили страховой ущерб в размере 692 тыс. руб. по городской программе страхования жилья после произошедшего в квартире пожара вследствие короткого замыкания. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.

«В декабре 2017 г. в трехкомнатной квартире, находящейся по адресу: ул. Шолохова, д. 7, произошло короткое замыкание, которое вызвало возгорание проводки, повлекшее за собой пожар на всей площади квартиры. Квартира была застрахована по городской программе страхования жилья с 2014 г. с суммой ежемесячного платежа в 109 руб. 51 коп. Москвичи обратились за помощью в страховую компанию, которая работает по городской программе страхования в ЗАО. После оформления необходимой документации им была выплачена компенсация. Общая сумма выплаты составила 692 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оплата страховых взносов по городской программе страхования жилья позволяет москвичам защитить свое имущество от пожара, стихийных бедствий, взрывов по любой причине, а также от аварий систем отопления, водопровода, систем канализации и внутренних водостоков.