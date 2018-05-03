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Под Воронежем построят ФОК за 82 млн рублей
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Под Воронежем построят ФОК за 82 млн рублей 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Сдать объект в эксплуатацию планируется уже в 2019 году. В поселке Отрадное Новоусманского района построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Аукцион на право разработки рабочей документации и строительство объекта объявили в субботу, 28 апреля. Начальная стоимость контракта составляет 81,6 млн рублей. Финансировать работы будут областной и местный бюджеты. В 2018 году на проведение работ по проектированию и строительству планируется выделить 51,1 млн рублей, в 2019 году — еще 30.4 млн Сдать в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс планируется к 1 июня 2019 года. Аукцион состоится 21 мая.
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