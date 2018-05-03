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Более 4 тыс. консультаций по приобретению недвижимости у города получили жители Москвы с начала года
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Более 4 тыс. консультаций по приобретению недвижимости у города получили жители Москвы с начала года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Свыше 4 тыс. консультаций с начала года получили жители Москвы по вопросам приобретения городской недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике. «Свыше 4 тыс. консультаций с начала года получили жители Москвы, интересующиеся приобретением недвижимости напрямую у города. Информационный киоск создан для инвесторов, желающих принять участие в конкурсных процедурах по продаже и аренде имущества Москвы. Наибольшее количество запросов поступает по процедуре торгов, приватизации и аренде городских объектов. В среднем продолжительность телефонной консультации занимает четыре-шесть минут, а самые активные дни по количеству звонков — понедельник и среда», — процитировали в пресс-службе руководителя департамента Геннадия Дегтева.
Глава ведомства так же отметил популярность персональных консультаций на безвозмездной основе. «Более 150 инвесторов получили персональные консультации от города на безвозмездной основе. Практика индивидуальных консультаций становится востребованной для всех, кто уже задумывается или готов инвестировать в развитие бизнеса», — подчеркнул Г. Дегтев. В департаменте сообщили, что в информационном киоске можно подробно ознакомиться с аукционной документацией и с приватизационными делами по объектам, выставленным на торги, получить подробную консультацию специалиста по земельно-имущественным торгам, уточнить порядок прохождения конкурсных процедур и условия участия, а также договориться об осмотре интересующего объекта.
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