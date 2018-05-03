Дом-памятник рядом с набережной продают за четверть миллиарда

Тюмени продают памятник регионального значения — дом поэта Василия Князева. Особняк, расположенный на улице Ленина, 10 построили в конце 19 века. Раньше в здании был травмпункт, потом дом выкупили. Сейчас им владеет ООО «Ленина-10», занимающаяся строительством. Собственники компании — Викторина Чахмачева, Саак Карапетян и Алики Васильева.

За дом-памятник просят 250 миллионов рублей.

— На данный момент идет реставрация здания, все в соответствии с разрешениями и согласованиями. Рассматривается строительство ресторанного комплекса. Если сейчас найдется покупатель, возможно, под офис крупной компании, то будем что-то пересматривать. А если покупатель не найдется, то все будет достроено согласно проекту, — пояснил Виталий Ляхов, представитель центра недвижимости «Капитель групп». — Реставрация идет больше года. Здесь уже укрепили фундаменты, заменили перекрытия. Работы проводит компания, владеющая домом. Фасад дома отреставрируют до первозданного вида.

Продать усадьбу купцов Князевых пытаются уже три месяца.

Новый владелец получит не только здание в центре города площадью 1,6 тысячи квадратов, но и порядка 15 соток земли, где расположена собственная парковка.