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Число особей благородного оленя увеличилось в Подмосковье на 5% в этом году
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Число особей благородного оленя увеличилось в Подмосковье на 5% в этом году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На территории Подмосковья в текущем году увеличилось на 5% количество особей благородного оленя, а косули — на 15%, сообщил РИАМО в четверг заместитель руководителя Госохотнадзора Московской области Виктор Еремин.
«По копытным животным в этом году лосей насчитали 9,9 тысячи особей, произошло снижение на 1,5%. Косуля в этом году 3,7 тысячи особей, было в прошлом году 3,2 тысячи, то есть увеличилась численность на 15%. Особей благородного оленя было 1,4 тысячи, в этом году 1485 особей, то есть рост составил 5%», — сказал Еремин.
По его словам, число особей пятнистого оленя также увеличилось. Рост составил 8%.
Он подчеркнул, что в Подмосковье также увеличилось число лисиц, зайцев-русаков, а вот куниц в лесах региона стало меньше
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