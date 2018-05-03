Число особей благородного оленя увеличилось в Подмосковье на 5% в этом году

На территории Подмосковья в текущем году увеличилось на 5% количество особей благородного оленя, а косули — на 15%, сообщил РИАМО в четверг заместитель руководителя Госохотнадзора Московской области Виктор Еремин.

«По копытным животным в этом году лосей насчитали 9,9 тысячи особей, произошло снижение на 1,5%. Косуля в этом году 3,7 тысячи особей, было в прошлом году 3,2 тысячи, то есть увеличилась численность на 15%. Особей благородного оленя было 1,4 тысячи, в этом году 1485 особей, то есть рост составил 5%», — сказал Еремин.

По его словам, число особей пятнистого оленя также увеличилось. Рост составил 8%.

Он подчеркнул, что в Подмосковье также увеличилось число лисиц, зайцев-русаков, а вот куниц в лесах региона стало меньше