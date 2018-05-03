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GM-АВТОВАЗ пролонгировал действие спецпредложений на приобретение Chevrolet Niva на май
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GM-АВТОВАЗ пролонгировал действие спецпредложений на приобретение Chevrolet Niva на май 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
До 31.05.2018 года СП GM-АВТОВАЗ оставил в силе специальные скидочные предложения на Chevrolet Niva в разрезе программы утилизации трейд-ин.
Получить максимальное скидочное предложение на обсуждаемую автомодель в 53000 рублей возможно в исполнении L и в серебристом цвете. Остальные вариации данной машины реализуются по трейд-ин со скидочным предложением в 30000 рублей.
Получить хорошую скидку возможно при оформлении автокредита (-30000 руб.). Также активны спецпредложения по госпрограммам для молодой семьи и автолюбителей, впервые приобретающих автомобиль (-10%).
Скидка в 10% совместима с одним из вариантов льготных предложений (трейд-ин, либо автокредит).
Согласно отчетов по первому кварталу автоаналитов «Автостата», Chevrolet Niva стала выбором россиян 6646 раз (+1%). Автомодель хорошо зарекомендовала себя на российских дорогах.
Согласно последних прайсов, стоимость обсуждаемой автомодели составляет: 608-770900 российских рублей.
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