GM-АВТОВАЗ пролонгировал действие спецпредложений на приобретение Chevrolet Niva на май

До 31.05.2018 года СП GM-АВТОВАЗ оставил в силе специальные скидочные предложения на Chevrolet Niva в разрезе программы утилизации трейд-ин.

Получить максимальное скидочное предложение на обсуждаемую автомодель в 53000 рублей возможно в исполнении L и в серебристом цвете. Остальные вариации данной машины реализуются по трейд-ин со скидочным предложением в 30000 рублей.

Получить хорошую скидку возможно при оформлении автокредита (-30000 руб.). Также активны спецпредложения по госпрограммам для молодой семьи и автолюбителей, впервые приобретающих автомобиль (-10%).

Скидка в 10% совместима с одним из вариантов льготных предложений (трейд-ин, либо автокредит).

Согласно отчетов по первому кварталу автоаналитов «Автостата», Chevrolet Niva стала выбором россиян 6646 раз (+1%). Автомодель хорошо зарекомендовала себя на российских дорогах.

Согласно последних прайсов, стоимость обсуждаемой автомодели составляет: 608-770900 российских рублей.