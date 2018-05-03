Андрей Травников: подстанция «Новая Академическая» подтолкнет к развитию Академгородка

Глава Новосибирской области Андрей Травников сумел урегулировать разногласие между властями региона и СО РАН по поводу земельного участка, на котором расположена подстанция «Академическая-2». Напомним, что 7 ноября прошлого года было подписано трехстороннее соглашение между Новосибирской областью в лице Андрея Травникова, СО РАН в лице Валентина Пармона и СТУ ФАНО в лице Алексея Коловича. Сторонам удалось урегулировать все спорные вопросы, касающиеся завершения строительства, ввода в эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации подстанции.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности России , под руководством первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря Шувалова единогласно приняла решение о передаче органам государственной власти Новосибирской области осуществления полномочий по управлению и распоряжению земельным участком в Советском районе Новосибирска площадью 7598 кв.м. Полномочия переданы для завершения строительства подстанции 110 кВ «Новая Академическая» («Академическая-2»).

По мнению врио губернатора ввод новой подстанции даст мощный толчок развитию Новосибирского Академгородка: «Ввод новых энергетических мощностей особенно актуален для реализации научных проектов в рамках отработки в Новосибирской области пилотной типовой модели эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала на базе новосибирского Академгородка, поселка Краснообска и наукограда Кольцово».

В результате проделанной работы и принятых решений подстанция «Новая Академическая» будет достроена и введена в эксплуатацию уже в I полугодии следующего года.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.