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Андрей Травников: подстанция «Новая Академическая» подтолкнет к развитию Академгородка
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Андрей Травников: подстанция «Новая Академическая» подтолкнет к развитию Академгородка 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Новосибирской области Андрей Травников сумел урегулировать разногласие между властями региона и СО РАН по поводу земельного участка, на котором расположена подстанция «Академическая-2». Напомним, что 7 ноября прошлого года было подписано трехстороннее соглашение между Новосибирской областью в лице Андрея Травникова, СО РАН в лице Валентина Пармона и СТУ ФАНО в лице Алексея Коловича. Сторонам удалось урегулировать все спорные вопросы, касающиеся завершения строительства, ввода в эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации подстанции.
Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности России, под руководством первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря Шувалова единогласно приняла решение о передаче органам государственной власти Новосибирской области осуществления полномочий по управлению и распоряжению земельным участком в Советском районе Новосибирска площадью 7598 кв.м. Полномочия переданы для завершения строительства подстанции 110 кВ «Новая Академическая» («Академическая-2»).
По мнению врио губернатора ввод новой подстанции даст мощный толчок развитию Новосибирского Академгородка: «Ввод новых энергетических мощностей особенно актуален для реализации научных проектов в рамках отработки в Новосибирской области пилотной типовой модели эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала на базе новосибирского Академгородка, поселка Краснообска и наукограда Кольцово».
В результате проделанной работы и принятых решений подстанция «Новая Академическая» будет достроена и введена в эксплуатацию уже в I полугодии следующего года.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.
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