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Новый жилой дом построят на территории Тушинского аэродрома
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Новый жилой дом построят на территории Тушинского аэродрома 

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 1 час назад
Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Новостройка появится по адресу: Волоколамское шоссе, владение 67. Многоквартирный дом с подземной автостоянкой является частью крупного жилого комплекса и получил порядковый номер «Корпус 5».
"На территории бывшего Тушинского аэродрома возводится новый район с развитой спортивно-рекреационной функцией. Строительство началось с важных объектов социальной инфраструктуры. Жилой дом, который мы недавно согласовали, будет реализован в составе этой комплексной застройки. Ранее проект планировки территории бывшего Тушинского аэродрома был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным", — сказал Кузнецов.
Два блока жилого комплекса объединит общая подземная часть с двухуровневой автостоянкой, на кровле которой появится благоустроенным внутренний двор. На первых этажах разместятся входные вестибюли в жилую часть на уровне земли, без лестниц и пандусов, а также торговые точки, кафе и другие помещения с общественными функциями. Они будут иметь отдельные входы.
Фасады блоков облицуют бетонной плиткой, частично будут использоваться штукатурка и натуральный камень. Для разных башен используют несколько оттенков. Также предусмотрены специальные «корзины», где будущие жильцы смогут разместить кондиционеры. Общая площадь всего жилого корпуса составит порядка 64 тысяч квадратных метров.
Проектировщик — АБ SPEECH. Заказчик — АО «Тушино 2018».
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы: последние новости
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