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Ребенок поджег белье на балконе в Автозаводском районе
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Ребенок поджег белье на балконе в Автозаводском районе 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар в доме на улице Львовская начался около 16 часов. К моменту прибытия пожарных горела квартира на первом этаже. Пожарные эвакуировали 15 человек, среди которых 5 детей. Никто не пострадал.
Причиной пожара стала детская шалость с огнем. Пожарные выяснили, что сын хозяйки квартиры играл в комнате один. Он вышел на балкон, нашел спички и случайно поджог сушившееся там белье. Испугавшись, ребенок спрятался в комнате под одеялом. Родители в это время находились на кухне. Почувствовав запах дыма, они вызвали пожарных и покинули квартиру.
Обгорели вещи на балконе и в комнате на площади 10 кв.м.
Ранее сообщалось о том, что 6-летний мальчик поджег диван в Варнавино.
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