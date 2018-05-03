Ребенок поджег белье на балконе в Автозаводском районе

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар в доме на улице Львовская начался около 16 часов. К моменту прибытия пожарных горела квартира на первом этаже. Пожарные эвакуировали 15 человек, среди которых 5 детей. Никто не пострадал.

Причиной пожара стала детская шалость с огнем. Пожарные выяснили, что сын хозяйки квартиры играл в комнате один. Он вышел на балкон, нашел спички и случайно поджог сушившееся там белье. Испугавшись, ребенок спрятался в комнате под одеялом. Родители в это время находились на кухне. Почувствовав запах дыма, они вызвали пожарных и покинули квартиру.

Обгорели вещи на балконе и в комнате на площади 10 кв.м.