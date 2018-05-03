Уральский застройщик поплатился рублем за невовремя сданный дом

Уральский застройщик предстал перед судом за поздно сданный в эксплуатацию дом. Свердловчанин не смог получить свою квартиру, из-за этого ему пришлось снимать жилье, об этом сообщает в четверг, 3 марта, «АиФ-Урал»

Свердловчанин заключил договор с компанией «Желдорипотека», которая строила дом на улице Коуровской. Квартиру, за которую мужчина отдал более 3 млн рублей, он должен был получить к определенному сроку. Однако этого не произошло, сроки сдачи дома в эксплуатацию перенеслись, а свердловчанину пришлось снимать жилье.

Недовольный ситуацией, мужчина обратился к застройщику. Он направил претензию, в которой тербовал заплатить неустойку за невовремя сданный дом. Но в компании это обращение проигнорировали, и тогда уралец отправился в Железнодорожный райсуд.

С «Желдорипотека» свердловчанин требовал взыскать 205 тыс. руб неустойки за срыв сроков, 80 тыс. руб — убытки, которые мужчина понес, когда арендовал жилье, 10 тыс. руб компенсации морального вреда и штраф за проигнорированную претензию в размере 50% от присужденных сумм. Во время суда представители ответчика попросили смягчить наказание: уральца предупреждали о том, что дом не будет сдан вовремя, так как предыдущий застройщик обанкротился.

По решению суда, требования свердловчанина были удовлетворены частично. Застройщик должен был выплатить 110 тыс. неустойки за нарушение сроков сдачи дома в эксплуатацию, 3 тыс. руб компенсации морального вреда и штраф в 30 тыс. руб. Также ответчик должен был выплатить истцу 10 тыс. руб, потраченные на адвоката. Кроме того, в доход местного бюджета компании «Желдорипотека» предстояло заплатить госпошлину в размере 5,5 тыс. руб.

Однако свердловчанина такой расклад не устроил. С апелляцией он обратился в Свердловский областной суд. Изучив документацию и ознакомившись с позициями сторон, судья постановил оставить решение, вынесенное в предыдущей инстанции, без изменения.