Все население этого города живет и работает… в одном доме! 

Уиттиер — это город, который помещается в 14 этажах одной единственной высотки. Здесь есть и обычные жилые квартиры, и почта, и магазины… даже химчистка и храм!
Въезд в город представляет собой туннель.
А вот тот самый дом.
Перед домом живет настоящий северный олень.
Все остальные здания в городе пустуют, поэтому выглядят довольно жутко.
Это магазин в высотке Уиттиера.
Кладовая.
Типичная квартира.
Детская площадка тоже находится внутри дома.
Как вам обстановочка? Смогли бы жить в таком необычном месте?