Все население этого города живет и работает… в одном доме!

Уиттиер — это город, который помещается в 14 этажах одной единственной высотки. Здесь есть и обычные жилые квартиры, и почта, и магазины… даже химчистка и храм!

Въезд в город представляет собой туннель.

А вот тот самый дом.

Перед домом живет настоящий северный олень.

Все остальные здания в городе пустуют, поэтому выглядят довольно жутко.

Это магазин в высотке Уиттиера.

Кладовая.

Типичная квартира.

Детская площадка тоже находится внутри дома.

Как вам обстановочка? Смогли бы жить в таком необычном месте?