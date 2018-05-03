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Все население этого города живет и работает… в одном доме!
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В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы

Все население этого города живет и работает… в одном доме! 

Карельские вести 38 минут назад
Уиттиер — это город, который помещается в 14 этажах одной единственной высотки. Здесь есть и обычные жилые квартиры, и почта, и магазины… даже химчистка и храм!
Въезд в город представляет собой туннель.
А вот тот самый дом.
Перед домом живет настоящий северный олень.
Все остальные здания в городе пустуют, поэтому выглядят довольно жутко.
Это магазин в высотке Уиттиера.
Кладовая.
Типичная квартира.
Детская площадка тоже находится внутри дома.
Как вам обстановочка? Смогли бы жить в таком необычном месте?
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