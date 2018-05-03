Порядок реализации инвестпроектов по строительству морских портов изменят

Минтранс разработал законопроект, вносящий изменения в порядок реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры морских портов. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Проектом федерального закона предлагается установить положения, в соответствии с которыми решения Правительства Российской Федерации о создании морского порта и изменении границ территории морского порта в целях включения в них территории, предназначенной для строительства объектов инфраструктуры морского порта, принимаются при условии наличия согласованной в установленном порядке декларации.

Приказом Минтранса России планируется утвердить требования к содержанию декларации и порядок её согласования. Также проектом федерального закона после согласования декларации предусматривается заключение соглашения, сторонами которого являются инвестор, Росморречфлот и администрация соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется реализация проекта.

В соглашении предлагается предусмотреть обязательства инвестора по осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением, и инвестиций, в том числе капитальных вложений, в объёме и сроки, предусмотренные соглашением, а также обязательства органов государственной власти по предоставлению при необходимости земельных участков и иных объектов недвижимости в аренду.

Принятие проекта федерального закона направлено на совершенствование правоотношений при реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры морских портов и выработку эффективного механизма выполнения взятых инвестором обязательств по осуществлению деятельности в морских портах и осуществлению инвестиций в указанную деятельность, отмечает ведомство.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о порядке определения цен на услуги в российских портах. Согласно документу, цены могут устанавливаться только в рублях.

Одновременно законопроектом вводится требование о том, что установление цен, тарифов, расценок, ставок и т.п. в иностранной валюте или условных денежных единицах при осуществлении расчётов за услуги в морском порту Российской Федерации допускается только в случаях, определённых федеральным законом.