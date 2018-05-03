Житель Кировска хранил в квартире четыре миноментные мины

Мужчина хранил минометные мины у себя в квартире. Снаряды времен ВОВ обезвредили взрывотехники ОМОНа. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии

Звонок в экстренную службу Росгвардии поступил около девяти вечера 2 мая. Звонящий сообщил, что предположительно, хозяин квартиры в многоэтажке на улице Ладожской в Кировске, возможно, принёс четыре снаряда времён войны.

Выехавшие на место взрывотехники ОМОН установили, что это миномётные мины. Три из них калибра 50 мм, одна калибра 80 мм. Снаряды были боеготовны.

Мины эвакуировали в течение часа. Из двух подъездов эвакуировали более 120 человек.