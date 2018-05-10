Пожар в квартире на севере Москвы ликвидирован

«В 17:50 поступило сообщение о возгорании на ул. Смольная, д. 5. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту и приступили к тушению возгорания в квартире. Возгорание ликвидировано в 18:18, площадь возгорания составила 40 кв. м», — рассказали в ведомстве.

Ранее источник Агентства «Москва» в экстренных службах сообщал, что в результате пожара в квартире на шестом этаже жилого дома пострадал один человек.