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Пожар в квартире на севере Москвы ликвидирован
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Пожар в квартире на севере Москвы ликвидирован 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: riamo.ru
Возгорание в квартире в жилом доме на севере столицы ликвидирован, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по городу.
«В 17:50 поступило сообщение о возгорании на ул. Смольная, д. 5. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту и приступили к тушению возгорания в квартире. Возгорание ликвидировано в 18:18, площадь возгорания составила 40 кв. м», — рассказали в ведомстве.
Ранее источник Агентства «Москва» в экстренных службах сообщал, что в результате пожара в квартире на шестом этаже жилого дома пострадал один человек.
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