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Квартиры на пешеходных улицах Москвы подорожали
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Квартиры на пешеходных улицах значительно дороже 

Вести.Ru 15 мая 2018
Фото: РИА Новости
За прошедший год объем предложения на вторичном рынке на пешеходных улицах уменьшился с 67 до 29 квартир или на 57%. При этом средняя стоимость 1 квадратного метра увеличилась на 4% до 589,9 тыс. рублей.
Известно, что в Москве существует более 20 пешеходных улиц, где нет автомобильного движения. При этом большинство пешеходных улиц и зон расположены в самом центре, где на вторичном рынке сосредоточен небольшой объем предложения.
Как сообщают аналитики департамента консалтинга и аналитики компании "Азбука Жилья", за последний год из всех пешеходных улиц только на 9 были представлены квартиры на вторичном рынке. При этом все они расположены в Центральном административном округе.
"За прошедший год объем предложения на вторичном рынке на пешеходных улицах уменьшился с 67 до 29 квартир или на 57%. При этом средняя стоимость 1 квадратного метра увеличилась на 4% до 589,9 тысяч рублей. Квартиры на таких улицах отличаются премиальным расположением, что отражается в их стоимости. В среднем цена выше на 21% по сравнению с общим предложением на вторичном рынке ЦАО", — резюмирует генеральный директор компании "Азбука Жилья" Владимир Каширцев.
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