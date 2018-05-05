Строительство моста через Яузу от Рубцовской до Семеновской набережной завершат к концу 2019 г.

Строительство пешеходного моста, соединяющего Семеновскую и Рубцовскую набережные, планируется завершить к концу 2019 г. Об этом журналистам сообщил первый заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев

«Будет построен мост через Яузу, планируется строительство многофункционального центра, произведено благоустройство набережной реки, малые архитектурные формы, сквер, около 1 км набережной. Мост мы планируем ввести к концу следующего года. МФК на 50 тыс. кв. м планируем ввести к 2020 г.», — сказал А. Суниев.

По его словам, длина моста составит 75 м. Он, как и МФК, будет построен в рамках транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» строящейся станции «Рубцовская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.