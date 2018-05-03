Воронежцы задолжали Фонду капремонта 36 млн рублей 

Коммунальщики будут добиваться возвращения денег через суд.
Фонд капитального ремонта будет добиваться выплаты 36 миллионов рублей, которые задолжали воронежцы, через суд. Туда направили почти 4 тысячи заявлений на выдачу приказов о взыскании долга. Такие дела рассматриваются в упрощенном порядке — без вызова сторон. Между тем, не все владельцы квартир дожидаются крайних мер — по данным фонда, более четырёх тысяч человек рассчитались в досудебном порядке, выплатив около 11 миллионов. Кстати, юридические лица тоже не всегда платят по квитанциям вовремя. Их долг перед региональным оператором уже перевалил за 14 миллионов. В суде по этому поводу 104 претензии и 21 иск.