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Воронежцы задолжали Фонду капремонта 36 млн рублей
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Воронежцы задолжали Фонду капремонта 36 млн рублей 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Коммунальщики будут добиваться возвращения денег через суд.
Фонд капитального ремонта будет добиваться выплаты 36 миллионов рублей, которые задолжали воронежцы, через суд. Туда направили почти 4 тысячи заявлений на выдачу приказов о взыскании долга. Такие дела рассматриваются в упрощенном порядке — без вызова сторон. Между тем, не все владельцы квартир дожидаются крайних мер — по данным фонда, более четырёх тысяч человек рассчитались в досудебном порядке, выплатив около 11 миллионов. Кстати, юридические лица тоже не всегда платят по квитанциям вовремя. Их долг перед региональным оператором уже перевалил за 14 миллионов. В суде по этому поводу 104 претензии и 21 иск.
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