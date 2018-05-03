Масштабный и демократичный. Андрей Фролов и Иван Шкиря объявили о запуске бизнес-центра

«После нашего проекта бизнес-центрам Екатеринбурга будет стыдно предлагать офисы в том состоянии, в котором они представлены сейчас. Рынок коммерческой недвижимости начнет качественно меняться». Основатель коворкинга «Соль» и пляжа «Огонь» Андрей Фролов и основатель компании Callibri Иван Шкиря объявили о запуске бизнес-центра с современными офисами «под ключ». Офисное пространство расположилось на трех этажах по адресу Сакко и Ванцетти, 102, проект получил название «ДЕЛА». Основатели проекта отмечают, что в их задачу входило создать офисные пространства для предпринимателей и их команд. Иван Шкиря рассказал DK.RU:

У Андрея уже есть драфт подобного проекта — офисы «Соль» на Химиков, резидентом которого была моя компания, когда мы только открылись. А я обожаю находить схемы, благодаря которым маленькие предприниматели могут конкурировать с большими компаниями. Комфортный и функциональный офис — это же не только повышенная лояльность персонала и производительность их труда, но еще мощный фактор в построении HR-бренда компании. Поэтому мы и решили сделать более масштабный и более демократичный по ценам и атмосфере проект.

Для аренды «ДЕЛА» предлагают 35 офисов вместимостью от 3 до 16 человек. В бизнес-центре есть кухня, переговорка, гардероб, зона отдыха, а также душевые, которыми могут пользоваться все арендаторы. Основатели проекта отмечают, что взять офис в аренду могут как предприниматели и представители малого бизнеса, так и крупные компании:

Это проект для умных предпринимателей, которые хотят организовать функциональный офис для небольшой команды (3-16 человек). Это могут быть как отдельные микробизнесы, так и большие компании, которые не влезают в собственные площади, долго ремонтируют их или просто хотят вырвать конкретный отдел из своего контекста. После появления компании ДЕЛА бизнес-центрам Екатеринбурга будет стыдно предлагать офисы в том состоянии, в котором они представлены сейчас. Рынок коммерческой недвижимости начнет качественно меняться.

Что касается прайса, то офис на трех человек будет стоить 20 тыс. руб. в месяц, аренда помещения на шесть человек обойдется в 35 тыс. руб, а на восемь — в 45 тыс. руб. в месяц. В стоимость аренды входит мебель, уборка, охрана, использование интернета, а также пользование комнатами переговоров, кухней и др.