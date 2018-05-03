Чета Миннихановых заработала в 2017 году более 145 миллионов рублей

КАЗАНЬ , 3 мая — РИА Новости . Президент Татарстана Рустам Минниханов заработал в 2017 году 7,77 миллиона рублей, что на 3,5% превышает его доходы в 2016 году, доходы супруги главы республики Гульсины Миннихановой составили 137,44 миллиона рублей, что в 17 раз ниже, чем в 2016 году, следует из сведений о доходах и имуществе, опубликованных на официальном сайте президента Татарстана.

Как поясняли ранее в пресс-службе президента Татарстана, 2,2 миллиарда рублей из 2,35 миллиарда рублей задекларированного дохода за 2016 год Гульсина Минниханова получила от продажи 49% уставного капитала ООО «Лучано» (спа-комплекс) стратегическому инвестору — одной из кипрских компаний. Доход был задекларирован в соответствии с законодательством, налог на доход уплачен.

В собственности Миннихановой, как и в прошлом году, находятся жилой дом площадью 263,2 квадратных метра, гостевой дом площадью 110,7 квадратных метра, квартира площадью 174,6 квадратных метра, два земельных участка — 1776 и 414,9 квадратных метра и машиноместо на 15,8 квадратных метра в Российской Федерации

Супруга президента Татарстана, как и ранее, владеет собственностью в Объединенных Арабских Эмиратах , полученной в порядке наследования — квартирой площадью 222,2 квадратных метра и двумя парковочными местами. В пользовании Миннихановой находятся два жилых дома площадью 1578,7 и 142,4 квадратных метра и два земельных участка — 3291 и 2999 квадратных метров.

Президент Татарстана за 2017 год задекларировал доход в 7,77 миллиона рублей против 7,51 миллиона рублей в 2016 году. Недвижимости в собственности Рустам Минниханов не имеет, в пользовании у него находятся жилой дом площадью 263,2 квадратных метра и земельный участок площадью 414,9 квадратных метра, являющиеся собственностью его супруги.

Транспортных средств в собственности четы Миннихановым не значится. В пользовании несовершеннолетнего сына президента Татарстана находятся жилой дом площадью 263,2 квадратных метра и земельный участок площадью 414,9 квадратных метра.

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