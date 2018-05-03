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Строительство школы на 1,9 тыс. мест в районе Левобережный планируют начать в конце года
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Строительство школы на 1,9 тыс. мест в районе Левобережный планируют начать в конце года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Строительство школы на 1,9 тыс. мест в районе Левобережный планируется начать в конце 2018 г., сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя Андрея Бочкарева.
«Новую школу на 1,9 тыс. мест построят в районе Левобережный на севере Москвы. В настоящее время завершаются проектные работы, к строительству мы планируем приступить в конце года, а ввести школу в эксплуатацию — в следующем году», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
В пресс-службе подчеркнули, что данная школа станет одной из самых больших в столице.
«В настоящее время в районе Некрасовка завершается строительство школы на 1,1 тыс. мест в квартале 7. Также АИП предусмотрено финансирование строительства в 2020-2021 гг. образовательных объектов большой емкости: школы на 1 тыс. 275 мест в районе Некрасовка, квартал 13 и школы на 1 тыс. 150 мест в районе Некрасовка, квартал 17. В прошлом году в Некрасовке открылась самая большая не только в Москве, но и в России — школа на 2,1 тыс. мест», — отмечается в сообщении.
А. Бочкарев подчеркнул, что с каждым годом строящиеся учебные заведения получают большую площадь и количество образовательных мест. «Это связано с возрастающим количеством москвичей, желающих отдать детей в детский сад или школу. Для того, чтобы не было недостатка в пространстве, где дети проводят по несколько часов в день, объекты станут вместительнее. Также в новых учебных заведениях повысится удобство аудиторий, классов, актовых залов», — добавил А. Бочкарев.
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