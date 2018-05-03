В Ульяновске на невыполненный ремонт госархива потратили 10 миллионов 

На невыполненный ремонт госархива Ульяновской области потратили 9,96 млн руб. Использование бюджетных средств проверила счетная палата региона.
Ведомством была выявлена оплата невыполненных строительно-монтажных работ. По результатам проверки возбуждено административное дело.
Общая сумма финансовых нарушений при ремонте госаврхива составила 26,8 млн рублей. 22,4 млн рублей — нарушения при госзакупках, 2,3 млн –при управлении госсобственностью.
Напомним, в Ульяновске в сентябре начнется ремонт центральной детской библиотеки имени С. Т. Аксакова. На это из регионального бюджета направят 300 млн рублей. «По итогам исполнения областного бюджета за первый квартал министерство искусства и культурной политики планирует выделить ассигнования на 2018 год в объёме 5 млн рублей на первый этап реконструкции. В последующие этапы будет направлено еще 294 млн рублей», — рассказала и.о. министра искусства и культурной политики Евгения Сидорова.
Фото: rusarchives.ru