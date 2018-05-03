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В Ульяновске на невыполненный ремонт госархива потратили 10 миллионов
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В Ульяновске на невыполненный ремонт госархива потратили 10 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На невыполненный ремонт госархива Ульяновской области потратили 9,96 млн руб. Использование бюджетных средств проверила счетная палата региона.
Ведомством была выявлена оплата невыполненных строительно-монтажных работ. По результатам проверки возбуждено административное дело.
Общая сумма финансовых нарушений при ремонте госаврхива составила 26,8 млн рублей. 22,4 млн рублей — нарушения при госзакупках, 2,3 млн –при управлении госсобственностью.
Напомним, в Ульяновске в сентябре начнется ремонт центральной детской библиотеки имени С. Т. Аксакова. На это из регионального бюджета направят 300 млн рублей. «По итогам исполнения областного бюджета за первый квартал министерство искусства и культурной политики планирует выделить ассигнования на 2018 год в объёме 5 млн рублей на первый этап реконструкции. В последующие этапы будет направлено еще 294 млн рублей», — рассказала и.о. министра искусства и культурной политики Евгения Сидорова.
Фото: rusarchives.ru
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