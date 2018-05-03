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Салют, Екатеринбург! Ищем квартиры, из окон которых можно наблюдать за городскими праздниками
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Салют, Екатеринбург! Ищем квартиры, из окон которых можно наблюдать за городскими праздниками 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Средняя стоимость квартир, владельцы которых среди преимуществ указывают возможность смотреть салют во время городских праздников из дома, составляет 6,3 млн рублей, подсчитали аналитики сайта по выбору недвижимости N1.RU.
Цены на видовые квартиры в этом сегменте колеблются от 1,9 до 13,5 млн рублей. А средняя стоимость квадратного метра по всем объектам с видом на салют, которые сейчас есть в продаже, — 86,6 тыс. рублей. Сейчас в базе N1.RU продают 30 квартир со специальной отметкой о просмотре фейерверков не выходя из дома.
— Большинство собственников, продающих квартиры, очень подробно рассказывают о преимуществах своего жилья, отмечая в том числе красивый вид из окна, а также возможность смотреть праздничные салюты. Вряд ли этот бонус от удачного расположения позволяет продать такой объект дороже, но точно выделяет видовую квартиру на фоне всех остальных, — рассуждает руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая.
По данным N1.RU, девелоперы также активно используют красивый вид в качестве конкурентного преимущества — например, создают смотровые площадки и предоставляют туда доступ жителям, в том числе и на салюты.
Квартира «с видом на салют» продается в ЖК «Аристократ» на Мельникова (там и еще один «спецэффект» рядом — Центральный стадион).
Квартира на Шейнкмана, 111 тоже имеет преимущество просмотров салюта из дома.
Двушка на Попова, 33а (у «Алатыря») тоже имеет неплохие ракурсы на набережную.
А вот бюджетный вариант квартиры с видом на салют: однушка на Уральской, 10 за 2,4 млн рублей.
А вот однушка на Перовской, 103 — тут салют будет в виде изящного букетика на горизонте, но все равно будет. Стоит квартира 1,89 млн рублей.
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