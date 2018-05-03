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При пожаре в квартире на ул. Ташкентской в Самаре погиб мужчина
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При пожаре в квартире на ул. Ташкентской в Самаре погиб мужчина 

Волга Ньюс 33 минуты назад
На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 5 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 20 человек. Использовалось пять единиц техники.
Пожар удалось полностью ликвидировать в 8:57.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области, при тушении из здания было эвакуировано 19 человек.
Тем временем в оперативных службах сообщают, что во время пожара погиб 61-летний мужчина. Причина смерти человека устанавливается. Также выясняются причины возгорания и причиненный пожаром ущерб.
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