При пожаре в квартире на ул. Ташкентской в Самаре погиб мужчина

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 5 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 20 человек. Использовалось пять единиц техники.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 8:57.

Тем временем в оперативных службах сообщают, что во время пожара погиб 61-летний мужчина. Причина смерти человека устанавливается. Также выясняются причины возгорания и причиненный пожаром ущерб.