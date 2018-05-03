Права собственников недвижимости в Крыму пересмотрят

Власти РФ могут пересмотреть права собственников недвижимости в Крыму

Минэкономики опубликовало проект поправок к закону о принятии Крыма в состав РФ , который фактически отменяет гарантии сохранения прав на крымскую недвижимость, возникших у собственников после 1 января 2008 года, пишет газета "Коммерсант"

"Документы на спорные объекты и добросовестность их приобретателей будут оценивать российские суды с применением ранее действовавших украинских законов", — говорится в статье.

Поправки в конституционный закон №6-ФКЗ "О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов…" поручил разработать 29 марта вице-премьер Дмитрий Козак . Закон в 2014 году гарантировал собственникам и пользователям объектов недвижимости действие в Крыму выданных ранее документов на это имущество без "какого-либо подтверждения" со стороны федеральных и региональных госорганов. Но Минэкономики предлагает отменить этот подход для недвижимости, права на которую возникли после 1 января 2008 года. Более поздние документы будут считаться действительными "только в случае", если они были выданы с соблюдением действовавших на тот момент правил, сообщает газета.

Согласно поправке к статье 9 ФКЗ ("Осуществление правосудия в переходный период"), до 1 января 2020 года суды в процессе рассмотрения споров о крымской недвижимости должны выявлять нарушения украинских властей при выдаче собственникам документов после 1 января 2008 года. Чем обусловлены эти даты, в пояснительной записке не говорится.