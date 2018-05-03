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Права собственников недвижимости в Крыму пересмотрят
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Власти РФ могут пересмотреть права собственников недвижимости в Крыму 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минэкономики опубликовало проект поправок к закону о принятии Крыма в состав РФ, который фактически отменяет гарантии сохранения прав на крымскую недвижимость, возникших у собственников после 1 января 2008 года, пишет газета "Коммерсант".
"Документы на спорные объекты и добросовестность их приобретателей будут оценивать российские суды с применением ранее действовавших украинских законов", — говорится в статье.
Поправки в конституционный закон №6-ФКЗ "О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов…" поручил разработать 29 марта вице-премьер Дмитрий Козак. Закон в 2014 году гарантировал собственникам и пользователям объектов недвижимости действие в Крыму выданных ранее документов на это имущество без "какого-либо подтверждения" со стороны федеральных и региональных госорганов. Но Минэкономики предлагает отменить этот подход для недвижимости, права на которую возникли после 1 января 2008 года. Более поздние документы будут считаться действительными "только в случае", если они были выданы с соблюдением действовавших на тот момент правил, сообщает газета.
Согласно поправке к статье 9 ФКЗ ("Осуществление правосудия в переходный период"), до 1 января 2020 года суды в процессе рассмотрения споров о крымской недвижимости должны выявлять нарушения украинских властей при выдаче собственникам документов после 1 января 2008 года. Чем обусловлены эти даты, в пояснительной записке не говорится.
До 10 мая проект проходит общественное обсуждение, принятие поправок запланировано на декабрь 2018 года. Представитель Дмитрия Козака Илья Джус сообщил газете, что поручение о его разработке было дано после совещания по Крыму с главами субъектов РФ и руководителями профильных федеральных органов исполнительной власти.
РИА Недвижимость: последние новости
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