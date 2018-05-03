Достроим в любом случае 

Замминистра Алексей Колмаков будет курировать контрольно-надзорную деятельность в сфере строительства, в том числе долевого, а также законотворчество в части решения проблем обманутых дольщиков. Глава министерства подчеркнул, что эту должность ввели по поручению врио губернатора региона Андрея Травникова.
Список дольщиков насчитывает 1 230 человек, цифра снижается по мере ввода нового жилья в строй. Официально в регионе 43 дома относятся к категории проблемных. Из них десять планируется сдать в этом году. До 2020 года предполагается решить и вопрос с оставшимися домами. При этом врио министра отметил, что все эти объекты капиталоемкие: дефицит по ним составляет 11 миллиардов рублей. Тем не менее, по словам главы ведомства, разработаны механизмы, призванные способствовать завершению строительства объектов и решать проблемы обманутых дольщиков. В частности, применение понижающего коэффициента к арендной плате за земельный участок; предоставление субсидий на оплату договоров технологического присоединения; компенсация затрат гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, в том числе дополнительных расходов, необходимых для завершения строительства многоквартирных домов, и части расходов по оплате коммерческого найма жилых помещений. В свою очередь, Алексей Колмаков сообщил о совместной инициативе регионального министерства строительства и Законодательного собрания по работе с застройщиками для решения проблем дольщиков. Речь идет о внесении изменения в закон № 583-ОЗ о предоставлении земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов. Предлагается обязать застройщиков, которым выделяются участки для реализации крупных инвестпроектов на льготных условиях, шесть процентов построенных квартир передавать для решения проблем обманутых дольщиков. По мнению руководства минстроя, это позволит привлечь инвестиции в сферу долевого строительства. Другой позитивной тенденцией, которая позволяет прогнозировать подъем темпов строительства, стала ипотека, рост которой по итогам прошлого года составил 150–160 процентов. Усиление работы по восстановлению прав граждан, заключивших договоры на строительство и не внесенных в реестр обманутых дольщиков, Иван Шмидт назвал важным направлением в работе минстроя. Вместе с тем напомнил, что начиная с 2005 года министерство не перестает информировать граждан о рисках, предупреждая: не надо заключать никакие другие договоры с застройщиком, кроме договора участия в долевом строительстве. Однако, по словам Ивана Шмидта, две недели назад к ним снова обращались граждане, подписавшие «предварительные» договоры, которые находятся за рамками правового поля и нигде не регистрируются.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №18 от 2 мая 2018 года