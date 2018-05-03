Экс-мэра Симферополя подозревают в злоупотреблениях на 3 млн руб

Крым. СИМФЕРОПОЛЬ , 3 мая — РИА Новости МВД по Республике Крым выявило факт злоупотребления должностными полномочиями экс-главой администрации одного из муниципальных образований РК. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как уточнили в пресс-службе, экс-чиновник в нарушение законодательства передал одной из коммерческих организаций земельный участок общей площадью около 5 тысяч квадратных метров с находящимися на нем объектами недвижимости — мастерской, хозяйственно-бытовыми и складскими помещениями.

При этом не были составлены какие-либо документы, которые давали право коммерческой фирме использовать эти объекты муниципального имущества. По этой причине арендная плата в городской бюджет не начислялась.

"В связи с этим, муниципальное образование недополучило доходы от использования недвижимого имущества на общую сумму более 3,2 млн рублей, а указанные действия экс-чиновника по уклонению от проведения торгов и заключения установленных действующим законодательством договоров повлекли ограничение права городской администрации на взыскание с коммерческой организации в порядке гражданского судопроизводства недополученных денежных средств", — говорится в сообщении.

Как стало известно РИА Новости Крым, речь идет об экс-главе администрации Симферополя Геннадии Бахареве , который занимал эту должность с сентября 2014 года по август 2017 года.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде.