Ещё
Экс-мэра Симферополя подозревают в злоупотреблениях на 3 млн руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-мэра Симферополя подозревают в злоупотреблениях на 3 млн руб 

РИА Новости Крым 47 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. МВД по Республике Крым выявило факт злоупотребления должностными полномочиями экс-главой администрации одного из муниципальных образований РК. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Как уточнили в пресс-службе, экс-чиновник в нарушение законодательства передал одной из коммерческих организаций земельный участок общей площадью около 5 тысяч квадратных метров с находящимися на нем объектами недвижимости — мастерской, хозяйственно-бытовыми и складскими помещениями.
При этом не были составлены какие-либо документы, которые давали право коммерческой фирме использовать эти объекты муниципального имущества. По этой причине арендная плата в городской бюджет не начислялась.
"В связи с этим, муниципальное образование недополучило доходы от использования недвижимого имущества на общую сумму более 3,2 млн рублей, а указанные действия экс-чиновника по уклонению от проведения торгов и заключения установленных действующим законодательством договоров повлекли ограничение права городской администрации на взыскание с коммерческой организации в порядке гражданского судопроизводства недополученных денежных средств", — говорится в сообщении.
Как стало известно РИА Новости Крым, речь идет об экс-главе администрации Симферополя Геннадии Бахареве, который занимал эту должность с сентября 2014 года по август 2017 года.
В настоящее время ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия.
Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде.
РИА Новости Крым: последние новости
Аксенов и члены Совмина отчитались о доходах за прошлый год Экс-мэра Симферополя подозревают в злоупотреблениях на 3 млн руб На ремонт Обелиска Славы в Керчи потратят 3 миллиона рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину596
Еще один мессенджер заблокируют в России104
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка30
В центре Москвы произошла драка со стрельбой50
В Лондоне в толпе прогремел взрыв125
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение