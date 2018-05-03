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У «Мосфильма» в августе появится новый съёмочный павильон
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У «Мосфильма» в августе появится новый съёмочный павильон 

Управа района Южное Бутово 53 минуты назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщает пресс-служба киноконцерна «Мосфильм», новый киносъемочный павильон и здание хранилища комплекса сценическо-постановочных средств будет введён в эксплуатацию в августе.
Строительство объектов «Мосфильма» осуществляется полностью за счет средств инвестора. В августе 2018 года планируется ввод в эксплуатацию объектов первой очереди строительства: нового киносъемочного павильона общей площадью 2,5 тыс. кв. м и нового здания хранилища комплекса сценическо-постановочных средств площадью 15,5 тыс. кв. м.
Как отметили в «Мосфильме», реализация инвестиционного проекта развития киноконцерна «Мосфильм» осуществляется в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № ПР-2543 и постановлением правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 673.
Всего проектом предусматривается строительство четырех новых объектов производственной инфраструктуры киноконцерна «Мосфильм»: двух киносъемочных павильонов, нового здания хранилища реквизита для комплекса сценическо-постановочных средств и киноконцертного комплекса.
Фото взято: https://moscowchanges.ru/wp-content/uploads/2018/03/5.jpg
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