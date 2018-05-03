Челябинск непанельный. В городе растёт спрос на монолитные высотки

Челябинской области доля панельной застройки в три раза превышает средние значения по России . Это позволяет городу держать лидирующие позиции по доступности жилья среди мегаполисов-миллиоников. Однако качество «панелек» вызывает массу нареканий, а слышимость в таких домах — основная причина жалоб.

Куда переезжать и сколько стоит жизнь в современной высотке?

Основные жилые комплексы комфорт-класса в Челябинске можно пересчитать по пальцам. В них проживает от силы 5% горожан. Желающих приобрети такое жильё, гораздо больше.

Спрос рождает предложение

Возможно, с этим связаны грандиозные планы самих застройщиков. К примеру, ЖК «Манхэттен» планирует застроить улицу Труда, 9 домов будут расположены вдоль дороги, ещё 9 пойдут второй линией ближе к реке Миасс.

ЖК «Западный луч» готовится к строительству четвертого «луча» (дома), на площадке у берега реки в конце 2019 — начале 2020 года появится сначала одна высотка, через год-два и вторая. В планах застройщика устройство дороги через реку и благоустройство набережной. Правда, расходы на эти работы строительная компания собирается разделить с муниципалитетом.

Наверно, самый амбициозный проект по масштабу застройки у ЖК «Ньютон». Здесь заканчивается строительство первого микрорайона (30 мкр.) и началось возведение второго (20 мкр.). В общей сложности квартирами будут обеспечены 15 тысяч человек.

ЖК «Башня свободы» делает ставку на эксклюзив. Две башни-близнеца высотой 23 этажа будут объединены переходом. «Основные фишки — это создание нового поколения комфорт-сервиса нашей управляющей компанией, — рассказывает менеджер отдела продаж жилого комплекса Алёна, — на первом этаже будут располагаться детская и спортивная площадка, колясочные, велосипедные, и даже мойка для собак. Среди особенностей: интересные эркерные окна в квартирах, высота подоконной зоны 65 см от пола, что сделает квартиру очень светлой и расширит пространство. Вентиляция принудительная — приток воздуха будет осуществляться за счёт клапанов в оконной раме, которые обеспечивают поступление свежего воздуха в комнату с улицы.

Самая важная особенность — это автономная газовая котельная, что позволит жильцам в 2,5 раза уменьшить счета за отопление. Двухуровневый подземный паркинг позволит решить проблему стоянки». Все фишки вкупе с современными технологиями строительства делаю такую недвижимость привлекательной. Однако комплекс позиционируется как жильё бизнес-класса и стоимость квадрата здесь составляет около 60 тысяч рублей.

Жилищные комплексы «Западный луч» и «Манхэттен» делают акцент на закрытой охраняемой территории и панорамных видах на центр города и реликтовый сосновый бор.

ЖК «Ньютон», помимо 500 тысяч кв.м жилья (35 домов, только 6 из которых сданы), собирается к 2022 году, с учётом готовых объектов, построить 4 детских сада и две школы, оборудовать сквер. На территории жилого комплекса установлено порядка 180 камер наружного видеонаблюдения и есть централизованный пульт управления, где следят за безопасностью объекта, и даже решают вопросы с чересчур шумными соседями.

Надо признать, продуманность и проработка до мелочей комфорта проживания здесь не имеет аналогов в Челябинске точно.

«Долёвки» уберут к июлю

Оказывается, жилье повышенной комфортности не только востребовано в данный момент, но и имеет хорошие перспективы Самым популярными квартирами являются двух-и трёхкомнатные, тип — студия плюс спальня, студия плюс две спальни, площадью от 70 — 100 кв.м.

Сегодня всё больше покупателей выбирают именно такой «размер», некоторые квартиры под 200 квадратов застройщик был вынужден делить на две.

Ценовой сегмент монолитно-каркасного жилья у всех компаний в среднем составляет 50 тысяч рублей за квадратный метр (47-52 тысячи за кв.м). Притом, что большинство просмотренных домов сдаётся с черновой отделкой (кроме Манхэттена , здесь предчистовая. Одни за эту цену продают «место» — центр города, другие развитую инфраструктуру и безопасность, третьи — уникальность.

И надо сказать, люди покупают всё. Специалисты отдела продаж каждого из перечисленных жилых комплексов заявляют, что в уже сданных домах осталось несколько свободных квартир, а в строящихся — от 60 до 80% куплены по договорам долевого участия.

На стадии строительства дома можно сэкономить до 10% от итоговой стоимости квартиры, при этом репутация крупных застройщиков позволяет покупателям охотнее соглашаться на «долёвку».

Закон о долевом участии в строительстве, требования к которому должны ужесточиться уже к 1 июля 2018 года, — довольно болезненная тема для строительных компаний. Отмена «долёвок», когда застройщик не будет иметь доступа к деньгам покупателей, пока дом не сдан в эксплуатацию, вопрос не да конца решённый и ещё может не случиться надеются строители. «Заключать договоры долевого участия нельзя будет по тем объектам, но которым нет ни одного заключенного договора, — рассказывает ведущий менеджер отдела продаж АН „РиэлтСтройком“ Ольга Петухова. — У нас по всем объектам первой линии и частично второй уже заключены договоры долевого участия. И даже после вступления в силу закона, у нас по-прежнему будет право продавать квартиры с помощью механизма долевого участия».

Сейчас строительные компании наращивают темпы строительства жилья.

Ставка на новое

В продолжение о доступности непанельного жилья можно сказать, что государство стимулирует развитие строительной отрасли именно за счёт повышения его доступности. Программы, в том числе одна из последних — ипотека с госсподдержкой по ставке 6% для семей с детьми— направлена именно на увеличение спроса на новостройки.

Но челябинцы и без этого стимула готовы вкладывать деньги в недвижимость. По словам начальника Управления по работе с партнёрами иипотечного кредитования Челябинского отделения Сбербанка Ирины Звонарёвой, количество выданных ипотечных кредитов в банке в феврале 2018 года по сравнению с январём выросло на 40%. В целом ипотечный портфель составляет 16,5 тысяч кредитных договоров.

И такой прирост даже не связан с новой программой (6%), пока в Сбербанке оформлено лишь 15 «льготных» ипотек, основной ажиотаж аналитики ожидают летом.

«Жители Челябинской области очень активно оформляют ипотеку, — говорит Ирина Звонарёва. — В Сбербанке по отношению к аналогичному периоду прошлого года объём выданных жилищных кредитов прирос на 59%. Это сделки, которые распространяются на рынок новостроек и на рынок вторичного жилья. Но специфика статистики такова, что готовое жильё от застройщика тоже считается «вторичкой».

Если говорить про ипотеку на новостройки на этапе строительства, доля таких новостроек по данным Центробанка не превышает 20% от общего объёма выдаваемой ипотеки. Основная причина — покупатели настороженно относятся к срокам сдачи объектов, особенно в крупных жилых комплексах.

Сегодня в нашем банке существует несколько видов преференций для тех, кто готовится к покупке жилья. Основная — ценовая, когда с застройщиками заключаются договоры на совместное субсидирование. При этих программах ставка на ипотеку начинается от 7,4% на 7 лет, 7,9% на 12 лет. Базовая ипотечная ставка на новостройки — от 9,5%.

На территории Челябинской области Сбербанк в месяц выдает больше 2 млрд рублей ипотечных кредитов, В Челябинске — 70-75% объёма от всей области».

Комментарии экспертов

Генеральный директор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков:

Стройка — очень рискованный бизнес и организации в этой сфере живут либо до трёх лет, либо уже долго.

Современные жилые комплексы — это звёздочки, на которые надо бы равняться. Понятно, что сегодня такого индивидуального подхода конструктиву, к планировочным решениям придерживаются не все застройщики. Типовая панелька, к сожалению преобладает.

К сожалению ещё и потому, что дешевое жильё не всегда самое хорошее. Буквально на днях в Кургане состоялось большое совещание представителей строительной отрасли, где вновь обсуждались вопросы качества стройматериалов. Материал с заводов-изготовителей не соответствуют заявленным требованиям. И по разным причинам, в том числе под маркой известных брендов продают поддельные материалы.

Или наш местный завод-гигант по изготовлению цемента тоже стабильного качества, к сожалению, не даёт. Строители, получив такой цемент, да ещё и, желая сэкономить, делают недопустимые добавки. Последствия мы видим — трещины, слабая звуко— и теплоизоляция и т.д.

Хотелось бы, чтобы уже появлялось красиво, удобное, комфортное жильё, где вопросы энергоэффективности и учёт стоят на первом месте. К этому надо стремиться.

«Челябинский урбанист» Лев Владов:

Сейчас перед Челябинском строят более глобальные задачи, чем внешний облик делового центра, насколько считается архитектура зданий в одном месте. У города приоритет — создание хорошей транспортной системы, которая соединит все районы быстрым общественным транспортом.

Сейчас удобство проживания в каком-то районе зачастую складывается не несколькими зданиями, которые построил один застройщик, а именно то, как можно взаимодействовать с городом, живя в этом районе. А это будет зависеть от плана общественного транспорта и, конечно, связанных пешеходных маршрутов.

Сегодня все ЖК имеют обустроенное внутренне пространство внутри комплексов, однако необходимо развивать доступность пешеходных зон вокруг. Строго говоря, выйдя за пределы своего ЖК, мы попадаем в такие условия, где передвигаться есть возможность только на автомобиле.

И пока такая ситуация сохраняется, мы будем иметь запрос только на широкие дороги и большие парковки. Что неминуемо приведёт к транспортному коллапсу. Необходимо развивать общественный транспорт — это кровь города.