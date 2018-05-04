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Мальчик сжег квартиру в присутствии родителей
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Мальчик сжег квартиру в присутствии родителей 

dom.lenta.ru 53 минуты назад
Фото: dom.lenta.ru
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошел пожар в многоквартирном доме на Львовской улице. Причиной стало неосторожное обращение с огнем сына хозяев квартиры. Об этом сообщается на региональном информационном портале «В городе N».
На момент возгорания в квартире находилась супружеская пара, которой принадлежит жилье, и их сын. Оставшись в комнате один, мальчик взял спички, вышел на балкон и поджег сушившееся там белье. Испугавшись огня, ребенок спрятался в комнате под одеялом. Родители в это время находились на кухне, они обнаружили возгорание, почувствовав дым. Семья покинула квартиру до приезда пожарных.
В ликвидации пожара приняли участие 26 сотрудников МЧС, семь единиц техники. Из подъезда было эвакуировано 15 человек, в том числе трое детей. Пострадавших нет, от огня пострадали балкон и 10 квадратных метров жилой площади горевшей квартиры.
Неосторожное обращение детей с огнем нередко становится причиной пожара. Так, весной в Димитровграде Ульяновской области трехлетний ребенок сжег квартиру в девятиэтажном жилом доме. Мальчик играл с зажигалкой и намеренно поджег ковер. В квартире находилась бабушка ребенка, которая попыталась самостоятельно справиться с огнем, но в итоге ей пришлось вызвать пожарных. Огонь распространился на 30 квадратных метров.
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