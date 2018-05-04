Мальчик сжег квартиру в присутствии родителей

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошел пожар в многоквартирном доме на Львовской улице. Причиной стало неосторожное обращение с огнем сына хозяев квартиры. Об этом сообщается на региональном информационном портале «В городе N».

На момент возгорания в квартире находилась супружеская пара, которой принадлежит жилье, и их сын. Оставшись в комнате один, мальчик взял спички, вышел на балкон и поджег сушившееся там белье. Испугавшись огня, ребенок спрятался в комнате под одеялом. Родители в это время находились на кухне, они обнаружили возгорание, почувствовав дым. Семья покинула квартиру до приезда пожарных.

В ликвидации пожара приняли участие 26 сотрудников МЧС , семь единиц техники. Из подъезда было эвакуировано 15 человек, в том числе трое детей. Пострадавших нет, от огня пострадали балкон и 10 квадратных метров жилой площади горевшей квартиры.